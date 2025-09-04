پروٹیز ٹیم 4 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی

جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم چار سال سے زائد عرصے بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ تمام فارمیٹس کی سیریز کا مجوزہ شیڈول سامنے آگیا۔
ذرائع کے مطابق پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، 20 سے 24 اکتوبر تک دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا۔
راولپنڈی میں ہی 28 اکتوبر کو ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا، دیگر دو میچز بالترتیب 31 اکتوبر اور دو نومبر کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوں گے۔
شیڈول کی منظوری ملنے پر اس شہر میں طویل عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی۔
ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز پانچ نومبر کو ملتان میں ہوگا ، بقیہ دو میچز آٹھ اور نو نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔
اس سیریز کے حوالے سے جنوبی افریقی وفد انتظامات کا جائزہ لینے پاکستان آیا ہوا ہے جو آج واپس چلا جائے گا۔
وفد نے ملتان کا دورہ نہیں کیا ہے لہذا وہاں میچ ہونے کے امکانات کم ہیں۔
خیال رہے کہ ابھی یہ شیڈول فائنل نہیں ہے، دونوں بورڈز میں بات چیت کے بعد ہی اس کی منظوری دی جائے گی۔ تاریخوں اور وینیوز میں ردوبدل بھی ممکن ہے۔
اس سے قبل رواں ماہ جنوبی افریقی ویمنز ٹیم کو بھی پاکستان میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں۔
یاد رہے کہ پروٹیز نے آخری بار جنوری، فروری 2021 میں کوئنٹن ڈی کاک کی زیر قیادت پاکستانی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی جس میں اسے وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
ٹی ٹوئنٹی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-2 سے شکست ہوئی تھی۔ مارچ میں منعقدہ ون ڈے چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو نیوزی لینڈ نے زیر کیا تھا۔
اس سے قبل مئی میں بنگلہ دیش سے سیریز کے ابتدائی دو ٹی ٹوئنٹی میچز فیصل آباد میں کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔
اس سے 17 سال بعد اقبال اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوتی تاہم بعد میں پی ایس ایل میچز ری شیڈول ہونے پر تین میچز کی سیریز صرف لاہور میں ہوئی تھی۔