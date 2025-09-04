پروٹیز ٹیم 4 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی

شیڈول کی منظوری ملنے پر فیصل آباد میں طویل عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی۔

سلیم خالق September 04, 2025
facebook whatsup

جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم چار سال سے زائد عرصے بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ تمام فارمیٹس کی سیریز کا مجوزہ شیڈول سامنے آگیا۔

ذرائع کے مطابق  پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، 20 سے 24 اکتوبر تک دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا۔

راولپنڈی میں ہی 28 اکتوبر کو ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا، دیگر دو میچز  بالترتیب 31 اکتوبر اور دو نومبر کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوں گے۔

شیڈول کی منظوری ملنے پر اس شہر میں طویل عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی۔

ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز پانچ نومبر کو ملتان میں ہوگا ، بقیہ دو میچز آٹھ اور نو نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔

اس سیریز کے حوالے سے جنوبی افریقی وفد انتظامات کا جائزہ لینے پاکستان آیا ہوا ہے جو آج واپس چلا جائے گا۔

وفد نے ملتان کا دورہ نہیں کیا ہے لہذا وہاں میچ ہونے کے امکانات کم ہیں۔

خیال رہے کہ ابھی یہ شیڈول فائنل نہیں ہے، دونوں بورڈز میں بات چیت کے بعد ہی اس کی منظوری دی جائے گی۔ تاریخوں اور وینیوز میں ردوبدل بھی ممکن ہے۔

اس سے قبل رواں ماہ جنوبی افریقی ویمنز ٹیم کو بھی پاکستان میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں۔

یاد رہے کہ پروٹیز نے آخری بار جنوری، فروری 2021  میں کوئنٹن ڈی کاک کی زیر قیادت پاکستانی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی جس میں اسے وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

ٹی ٹوئنٹی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-2 سے شکست ہوئی تھی۔ مارچ میں منعقدہ ون ڈے چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو نیوزی لینڈ نے زیر کیا تھا۔

اس سے قبل مئی میں  بنگلہ دیش سے سیریز کے ابتدائی دو ٹی ٹوئنٹی میچز فیصل آباد میں کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔

اس سے 17 سال بعد اقبال اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوتی تاہم بعد میں پی ایس ایل میچز ری شیڈول ہونے پر تین میچز کی سیریز صرف لاہور میں ہوئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں پاکستانی کرکٹر حیدر علی کیخلاف مبینہ ریپ کا مقدمہ خارج

Express News

زمبابوے کے سکندر رضا نے تاریخ رقم کردی

Express News

سیلاب زدگان کیلئے منعقدہ چیریٹی میچ کی آمدنی کے پی حکومت کے حوالے

Express News

پہلا ٹی ٹوئنٹی: سری لنکا نے زمبابوے کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

افغان کرکٹرز نے یو اے ای سے میچ کی فیس زلزلہ زدگان کو دے دی

Express News

انڈر 23 فٹبال ایشین کپ کوالیفائر، عراق نے پاکستان کو شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو