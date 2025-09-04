اے این ایف نے عالمی اسمگلنگ نیٹ ورک کو بے نقاب کردیا؛ بھاری مقدار میں منشیات برآمد

کراچی:
اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے میتھ ایمفیٹامائن (آئس) کے بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا اور مختلف چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 109.24 کلوگرام آئس برآمد کر لی۔
ترجمان کے مطابق مستند خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اے این ایف نے کراچی کے علاقے صائمہ جناح ایونیو کے قریب ایک گاڑی کو روکا اور تلاشی کے دوران 11.200 کلوگرام آئس برآمد کر کے دو غیرملکیوں سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
گرفتار ملزمان کے انکشاف پر ٹیم نے صائمہ جناح ایونیو پر واقع ایک فلیٹ پر چھاپہ مارا جہاں سے آئس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز اور منشیات کو مختلف طریقوں سے چھپانے کا سامان برآمد کیا گیا۔
مزید تفتیش کے بعد ملزمان کی نشاندہی پر کراچی کے علاقے شاہ لطیف کالونی میں واقع ایک گودام پر چھاپہ مارا گیا جہاں سے مزید 86.040 کلوگرام آئس برآمد ہوئی جب کہ کپڑوں میں جذب شدہ 12 کلوگرام آئس بھی ضبط کر لی گئی۔
کارروائیوں میں مجموعی طور پر 109.24 کلوگرام آئس برآمد ہوئی جس کی بین الاقوامی منڈی میں مالیت 15 کروڑ 35 لاکھ 70 ہزار امریکی ڈالرز سے زائد بنتی ہے۔ اے این ایف نے ملزمان کے قبضے سے ایک 9 ایم ایم پستول، میگزین اور 13 گولیاں بھی برآمد کیں۔
ترجمان کے مطابق یہ کامیابی ادارے کی منظم اور موثر حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اے این ایف پاکستان کو سینتھیٹک ڈرگز سے پاک کرنے کے مشن پر عمل پیرا ہے اور ایسے نیٹ ورکس کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے جو پاکستان کو منشیات اسمگلنگ کے لیے راہداری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
ترجمان کے مطابق آئس کے استعمال کا بڑھتا رجحان قومی سطح پر، خصوصاً نوجوانوں اور تعلیمی اداروں میں، ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف نہ صرف آپریشنل کارروائیاں کی جا رہی ہیں بلکہ ایک خصوصی آگاہی مہم بھی جاری ہے جس کے تحت ملک بھر کی جامعات میں سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو آئس کے صحت اور معاشرے پر تباہ کن اثرات سے آگاہ کیا جا سکے۔