لاہور:
پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے تاریخ میں پہلی بار ’’کلینک آن بوٹس‘‘ سروس کا آغاز کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں ’’کشتیوں پر اسپتال‘‘ بنا دیا گیا۔ پنجاب ہیلتھ ٹیم صوبے بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف فلڈ ریلیف کیمپوں میں متاثرین بالخصوص خواتین اور بچوں کے علاج کے لیے پرعزم ہیں۔ تاریخ کے سب سے بڑے فلڈ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں صحت کی تاریخی سروسز کی فراہمی جاری ہے۔
سیلاب متاثرہ اضلاع میں خواتین اور بچوں کی صحت کی دیکھ بحال کے مربوط پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر علاج معالجہ کی بہترین سہولتیں میسر ہے، سیلاب متاثرہ علاقوں میں 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر خواتین اور بچوں کے علاج معالجہ کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔
حاملہ خواتین کے چیک اَپ کے لئے ڈاکٹر اور عملہ موجود ہے جبکہ خواتین کے لیے ملٹی وِٹامن، سینٹری کٹس اور دیگر ضروری سامان ہر فلڈ کیمپ میں موجود ہے۔ حاملہ خواتین کو بروقت مریم نواز ہیلتھ یا اسپتالوں میں پہنچنے کے لیے ہمہ وقت رورل ایمبولینس سروس بھی میسر ہے۔
بچوں کے علاج کے لیے روزانہ ہر کیمپ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وزٹ کر رہے ہیں، فلڈ ریلیف کیمپوں میں نومولود بچوں کی روٹین ویکسی نیشن کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپوں میں کیڑوں کے کاٹنے، اسکن انفیکشن، پیٹ کی بیماریوں، ہیضہ اور ملیریا کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔
وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپ میں او آر ایس، اینٹی بائیوٹک اور دیگر ضروری ادویات کی کافی مقدار موجود ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی اسکریننگ اور ازالے کے لئے ضروری علاج کی سہولت بھی موجود ہے۔