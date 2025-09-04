سپریم کورٹ، چیف جسٹس کا مجموعی کارکردگی پر اظہار اطمینان

بہتری کے لیے89 ٹاسک مقرر کیے گئے تھے، جن میں سے 30 ٹاسک کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں، اعلامیہ سپریم کورٹ

جہانزیب عباسی September 04, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں مقدمات نمٹانے کی رپورٹ کے جائزے کے بعد مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت کارکردگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا جہاں سپریم کورٹ کے مختلف شعبوں کے حکام نے شرکت کی۔

سپریم کورٹ سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ بہتری کے لیے89 ٹاسک مقرر کیے گئے تھے، جن میں سے 30 ٹاسک کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔

اعلامیے کے مطابق 44 قسم کے اقدامات پر کام جاری ہے اور 14 تکمیل کے قریب ہیں۔

اجلاس میں مقدمات کو نمٹانے کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اور چیف جسٹس نے مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بتایا کہ بروقت انصاف کی فراہمی آئینی مینڈیٹ ہی نہیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔

اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے آئندہ اجلاس سے پہلے ریفارمز کے تمام ٹاسک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد، خیبرپختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

پنجاب میں وائلڈ لائف سروے کا نیا مرحلہ، نباتات کی گنتی شروع

Express News

ملک بھر میں ضلعی انتظامیہ کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی سے رواں سال 3 ہزار افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کردیا گیا

Express News

پاکستان میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

Express News

سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو