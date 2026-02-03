صدر عالمی بینک آج ایک روزہ دورے پر خوشاب پہنچیں گے، فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل

صدر عالمی بینک کی آمد کے موقع پر تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup

صدر عالمی بینک اجے پال سنگھ بانگا آج ایک روزہ دورے پر خوشاب پہنچیں گے۔ دورے کے دوران انہیں ان کے آباؤ اجداد کے سابقہ گھروں کا وزٹ بھی کروایا جائے گا، جبکہ آبائی گھر اور ملحقہ گردوارے کی تزئین و آرائش کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔

صدر عالمی بینک کی آمد کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں صفائی، سجاوٹ اور روٹس کی بہتری شامل ہے۔

سکیورٹی کے حوالے سے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس خوشاب کی جانب سے تمام سکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے مختلف روٹس کا خود جائزہ لیا۔ صدر عالمی بینک کی آمد کے موقع پر تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔

انتظامیہ کے مطابق ریلوے گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے لیے خصوصی ہیلی پیڈ قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں، اہم روٹس اور حساس مقامات پر سخت نگرانی کا نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔

ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی نگرانی میں تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تاکہ مہمانِ خصوصی کے دورے کو محفوظ اور یادگار بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ماہرہ خان کا رقص؛ ویڈیو وائرل

عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ماہرہ خان کا رقص؛ ویڈیو وائرل

Feb 02, 2026 11:58 PM |
گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

 Feb 02, 2026 10:42 PM |
خوشیوں کی ڈبل ڈوز! بھارتی سپر اسٹار جڑواں بچوں کے باپ بن گئے

خوشیوں کی ڈبل ڈوز! بھارتی سپر اسٹار جڑواں بچوں کے باپ بن گئے

Feb 03, 2026 12:21 AM |

متعلقہ

Express News

اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کا دورہ جی ایچ کیو،  فیلڈ مارشل سے ملاقات

Express News

لیبیا کے نائب کمانڈر اِن چیف کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، عسکری تعاون مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال

Express News

ملکی پیٹرولیم کمپنی نے 47 ارب کی لیوی چوری تسلیم کر لی

Express News

راؤ عبدالکریم آئی جی پنجاب تعینات، عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنانے کا فیصلہ

Express News

حافظ نعیم کے 14 فروری دھرنے پر شارع فیصل بند نہیں کرنے دیں گے سخت اقدامات ہوں گے، وزیراعلیٰ سندھ

Express News

عمران خان قومی یکجہتی کی علامت ہیں ان سے ملاقات کے بغیر یکجہتی کیسے آئے گی؟ بیرسٹر گوہر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو