ٹرمپ کا یورپ کو انتباہ: روسی تیل چھوڑیں، چین پر دباؤ بڑھائیں

امریکی صدر نے زور دیا کہ اگر یورپی ممالک واقعی یوکرین کی حمایت چاہتے ہیں تو انہیں روس کےلیے مالی وسائل روکنے ہوں گے

ویب ڈیسک September 05, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کو دوٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر روسی تیل خریدنا بند کریں اور ساتھ ہی چین پر معاشی دباؤ میں اضافہ کریں تاکہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔

وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے یہ موقف یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں پیش کیا۔ یہ اجلاس دراصل ’’کوالیشن آف دی ولنگ‘‘ کے نام سے قائم اُس اتحاد کا حصہ تھا جو یوکرین کی سلامتی اور جنگ کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے۔

صدر ٹرمپ نے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یورپ روس سے جو تیل خرید رہا ہے، اس کی کمائی براہِ راست یوکرین جنگ میں استعمال کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک سال میں روس نے یورپ کو ایندھن بیچ کر ایک ارب یورو سے زیادہ حاصل کیے، جو بالآخر جنگی مشینری کو مضبوط کر رہا ہے۔

اپنے خطاب میں امریکی صدر نے زور دیا کہ اگر یورپی ممالک واقعی یوکرین کی حمایت چاہتے ہیں تو انہیں روس کے لیے مالی وسائل روکنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چین پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ ماسکو کو جنگی مدد پہنچانے والے ممکنہ ذرائع کمزور کیے جا سکیں۔
