جنگ کا پانچواں روز، 5 ستمبر 1965

رات بھر گھمسان کی جنگ کے بعد پاک فوج بھارت کے دوسرے مضبوط ترین محاذ جوڑیاں  پر قبضہ کرنے میں کامیاب

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

جنگ جاری تھی اور پاکستانی فوج متعدد فتوحات اپنے نام کرتی رہی اور بھارت کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔

صدر ایوب خان نے جوڑیاں میں بے مثال کارناموں اور کامیابیوں پر فوج کو مبارکباد دیتے ہوئے  دشمن کو نیست و نابود کرنے کی ہدایت دی۔ 

رات بھر گھمسان کی جنگ کے بعد پاکستانی فوج بھارت کے دوسرے مضبوط ترین محاذ جوڑیاں  پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگئی۔

اس لازوال فتح کی بدولت بھارتی فوج کو جوڑیاں سے 18میل اور اکھنور سے 3 میل پیچھے دھکیل دیا گیا۔

پاک فوج کے جوانوں نے مقبوضہ کشمیر میں کئی مقامات پر بھارتی فوج پر حملے کئے جس میں 50 سے زائد فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد، خیبرپختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

پنجاب میں وائلڈ لائف سروے کا نیا مرحلہ، نباتات کی گنتی شروع

Express News

ملک بھر میں ضلعی انتظامیہ کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی سے رواں سال 3 ہزار افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کردیا گیا

Express News

پاکستان میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

Express News

سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو