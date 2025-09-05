کرپشن اور جعلسازی؛ سرکاری افسر سمیت 6 ملزمان ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار

راولپنڈی:
ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے کرپشن، بدعنوانی اور دھوکا دہی میں ملوث سرکاری افسر سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران گرفتار ہونے والوں میں محمد منیر، عابد علی، محمد عمران، عماد احمد، سعد احمد اور اشتیاق احمد شامل ہیں۔ ملزم محمد منیر ایف جی ای ایچ ایف میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات تھا جب کہ دیگر گرفتار ملزمان کرپشن اور دھوکا دہی سے حاصل ہونے والی رقوم کے بینیفشری ہیں۔
ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جعل سازی اور دھوکا دہی میں کردار ادا کیا۔ ملزمان موضع تھلہ سیداں جی 14 کے سب سیکٹرز میں سپلیمنٹری ایوارڈ آف بلٹ اپ پراپرٹیز (BUPs) میں کرپشن میں ملوث پائے گئے۔
ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے اصل مالکان کو دیے جانے والے بی یو پیز کے ساتھ ساتھ پانچ بی یو پیز پر غیر قانونی طور پر پرائیویٹ افراد کو شریک مالک ظاہر کیا۔ جعلی کوائف کی بنیاد پر ان افراد نے بھاری رقوم وصول کیں، جس سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔
ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ جعل سازی سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت سے کی گئی، جبکہ گرفتار ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔