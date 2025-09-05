راولپنڈی میں پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

راولپنڈی:
راولپنڈی کے تھانہ دھمیال کے علاقے گرجا روڈ پر پیٹرول ول پمپ پر ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔
فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دو موٹر سائیکل سوار ملزمان خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرکے پیڑول پمپ کے مینجر کے کمرے میں داخل ہوئے اور پیڑول کے غیر معیاری ہونے کی شکایت کا بہانہ بناتے رہے، ملزمان نے موقع ملتے ہی ایک فلنگ بوائے کو تشدد کا نشانہ بناکر چھ لاکھ روپے سے زائد کی نقدی اور کیشیئر کا موبائل فون لوٹ لیا۔
فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول پمپ پر پہنچ کر فلنگ بوائے سے بات چیت کرتے دیکھا جاسکتا ہے، ملزمان پیٹرول کے غیر معیاری ہونے کی شکایت کا کہہ مینجر کے کمرے میں داخل ہوکر کیشیئر کے پاس بیٹھے دیکھے جاسکتے ہیں۔
پیٹرول پمپ کا فلنگ بوائے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوکر کیشیئر کے پاس بیٹھا ملزم فون پر بات کرتے کرتے اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے، فون پر بات کرتا ملزم اچانک پسٹل نکال کر اس سے فلنگ بوائے کو چہرے پر شدید ضرب لگاتا ہے جس سے فلنگ بوائے زمین پر گرکر تکلیف سے کراہنے لگا، مسلح ملزم کو فلنگ بوائے کے ہاتھ سے نقدی چھینتے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں مسلح ملزمان اسلحے کی نوک پر کیشیئر سے ٹیبل کا دراز کھلواتے اور تمام کیش لے جاتے بھی دیکھے جاسکتے ہیں، مسلح ملزمان ٹیبل پر رکھا کیشیئر کا موبائل فون بھی اٹھا لیتے ہیں، بعدازاں ملزمان کیشیئر اور فلنگ بوائے کو کمرے کے اندر بند کرکے فرار ہوتے بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔