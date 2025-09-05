کراچی: لیاری میں فائرنگ سے 60 سالہ شخص قتل

پولیس نے واقعے کو ذاتی رنجش کا شاخسانہ قرار دے دیا

اسٹاف رپورٹر September 05, 2025
کراچی:

لیاری اولڈ حاجی کیمپ میں نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے 60 سالہ شخص کوقتل کردیا۔

جمعہ کی صبح کلا کوٹ تھانے کے علاقے لیاری اولڈ حاجی کیمپ لنڈا بازار، بھٹو ہوٹل کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ایدھی ایمبولنس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی۔

واقعے کی اطلاع ملنے پرپولیس موقع پرپہنچ گئی اور کرائم سین یونٹ کو طلب کرکے شواہد اکٹھا کرلیے۔ ایس ایچ او کلاکوٹ آغا معشوق علی کے مطابق مقتول کی شناخت 60 سالہ سمیر ولد میرحسن کے نام سے کی گئی۔

 ایس ایچ او نے بتایا کہ مقتول اور اُس کا بھائی منشیات فروشی میں ملوث رہے ہیں۔ مقتول کو ملزم شکیل اوراس کے ساتھی نے فائرنگ کرکے قتل کیا۔

انہوں نے بتایا کہ مقتول کے بھائی وزیر نے سلطان چوانی، شکیل اور پہلوان کوقتل کیا تھا مفرور ملزم شکیل اور اسکے ساتھی نے اپنے والد پہلوان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مقتول کوفائرنگ کرکے قتل کیا ہے۔

 فائرنگ کا واقعہ ذاتی رنجنش کی بنا پر پیش آیا، پولیس واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔
