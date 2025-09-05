مچل اسٹارک اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق کسے آگاہ نہ کرنے پر شرمندہ ہیں؟

حال ہی میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل اسٹارک نے ٹیسٹ کرکٹ کو فوقیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مچل اسٹارک نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق کوچ، جوش ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنز کو آگاہ کیا تاہم ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان مچل مارش کو بتانا بھول گئے۔
انہوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ مجھے مچل مارش کو فون کرنا چاہیئے تھا۔
مچل اسٹارک نے کہا کہ مارش نے مجھے میسج کیا کہ اسے انسٹاگرام کے ذریعے میری ریٹائرمنٹ کا پتہ چلا جس پر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔
واضح رہے کہ مچل اسٹارک نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر ٹیسٹ کرکٹ اور ورلڈکپ 2027 پر نظریں مرکوز کرلی ہیں۔