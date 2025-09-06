آپریشن بنیان مرصوص نے65 کی جنگ کی یاد تازہ کی، اگلی بار اسکور 0-6 نہیں، 0-60 ہوگا، ایئروائس مارشل

ایئر وائس مارشل شہریارخان نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ نیکسٹ جنریشن فورس بن چکی، آپریشن بنیان مرصوص کے موقع پر ہم نے ایک بار پھر 65 کی جنگ کی یاد تازہ کی، انشاء اللہ اگلی بار اسکور 0-6 نہیں بلکہ 0-60 ہوگا۔
کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ائیر وائس مارشل شہریارخان کا کہنا تھا کہ آج 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر مزارقائد پر گارڈزکے فرائض سنبھالنا باعث اعزازہے، 6 ستمبر اس عظیم دن کی یاد دلاتاہے جب دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے گئے، ہم دشمن کے خلاف ہر محاذ پر کھڑے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ماضی کے آپریشن سے لیکر حالیہ آپریشن بنیان المرصوص تک قوم کو مایوس نہیں کیا، پاک فضائیہ نے بنیان المرصوص میں یہ ثابت کیا کہ دلیر افواج پاکستان تیار ہیں۔
ایئر وائس مارشل شہریارخان نے کہا کہ پاک فضائیہ نیکسٹ جنریشن فورس بن چکی ہے، جنگی تیاریوں کے علاوہ جے ٹین سی اور بغیر پائلٹ اڑنے والے طیارے پاک فضائیہ کا حصہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تمام شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنھوں نے اپنے پیارے اس وطن پر قربان کیے۔
شہریار خان نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص کے موقع پر ہم نے ایک بار پھر 65 کی جنگ کی یاد تازہ کی، انشاء اللہ اگلی بار اسکور 0-6 نہیں بلکہ 0-60 ہوگا۔
ان کے علاوہ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔
کور کمانڈر کراچی لیفٹینٹ جنرل محمد اویس دستگیر اور ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے بھی مزارقائد پر حاضری دی۔