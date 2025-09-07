راولپنڈی میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ

راولپنڈی میں ڈینگی کے کیسز میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
محکمہ صحت راولپنڈی کے مطابق راولپنڈی میں سال 2025 کے دوران 6132 مریض اسکرین ہوئے جن میں 215 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔
گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 نئے مریض سامنے آگئے ہیں اور اسپتالوں میں 49 مریض زیر علاج اور 25 تصدیق شدہ کیسز ہیں۔
تاہم ضلع بھر میں اب تک ڈینگی سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی جبکہ 46 لاکھ سے زائد گھروں کی چیکنگ مکمل کرلی گئی ہے۔
علاوہ ازیں 1 لاکھ 6 ہزار سے زائد گھروں میں لاروا برآمد ہوا ہے، 12 لاکھ سے زائد مقامات چیک اور 15 ہزار مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ کُل ملا کے 1 لاکھ 21 ہزار 954 ڈینگی لاروا برآمد ہوئے ہی۔
دوسری جانب ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ راولپنڈی میں 3471 ایف آئی آر درج، 1596 مقامات سیل، 3170 چالان اور جرمانے کی مد میں 93 لاکھ 38 ہزار 507 روپے وصول کیے گئے ہیں۔
پوٹھوہار ٹاؤن میں جلالا، رحمت آباد، دھمیال، گنگال سے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ راول ٹاؤن میں فارمان علی سے کیس رپورٹ ہوا ہے۔