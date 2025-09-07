راولپنڈی میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ

گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 نئے مریض سامنے آگئے ہیں

ویب ڈیسک September 07, 2025
facebook whatsup

راولپنڈی میں ڈینگی کے کیسز میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

محکمہ صحت راولپنڈی کے مطابق راولپنڈی میں سال 2025 کے دوران 6132 مریض اسکرین ہوئے جن میں 215 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔

گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 نئے مریض سامنے آگئے ہیں اور اسپتالوں میں 49 مریض زیر علاج اور 25 تصدیق شدہ کیسز ہیں۔

تاہم ضلع بھر میں اب تک ڈینگی سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی جبکہ 46 لاکھ سے زائد گھروں کی چیکنگ مکمل کرلی گئی ہے۔

علاوہ ازیں 1 لاکھ 6 ہزار سے زائد گھروں میں لاروا برآمد ہوا ہے، 12 لاکھ سے زائد مقامات چیک اور 15 ہزار مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ کُل ملا کے 1 لاکھ 21 ہزار 954 ڈینگی لاروا برآمد ہوئے ہی۔

دوسری جانب ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ راولپنڈی میں 3471 ایف آئی آر درج،  1596 مقامات سیل، 3170 چالان اور جرمانے کی مد میں 93 لاکھ 38 ہزار 507 روپے وصول کیے گئے ہیں۔

 پوٹھوہار ٹاؤن میں جلالا، رحمت آباد، دھمیال، گنگال سے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ راول ٹاؤن میں فارمان علی سے کیس رپورٹ ہوا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

رائے

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

متعلقہ

Express News

گردوں کی ناکامی سے ہونے والی اموات کے پیچھے کونسا عام مرض مخفی

Express News

خیبرپختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 56 کیسز کی تصدیق

Express News

ہائپر ٹینشن کے علاج میں مشکلات سے نمٹنے والی دوا کا کامیاب تجربہ

Express News

بیت الخلا میں موبائل استعمال کرنے کا طبی نقصان کیا ہے؟

Express News

کیا سی ٹی اسکین کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے؟

Express News

کھانے خصوصاً بیکنگ میں کیلے کے چھلکوں کا استعمال، حیران کُن فوائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو