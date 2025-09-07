پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تازہ ترین تعداد سامنے آگئی

مجموعی طور پر 42 لاکھ افراد متاثر، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں، مریم اورنگزیب

ویب ڈیسک September 07, 2025
لاہور:

پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 56 ہوگئی۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق مجموعی طور پر 42 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور 14 لاکھ 96 ہزار ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔

مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیلاب سے اب تک پنجاب کے 4 ہزار 155 دیہات متاثر ہو چکے ہیں، دریائے چناب کے 1957 دیہات، دریائے راوی کے 1477، دریائے ستلج کے 625 اور دریائے سندھ کے 96 دیہات زیرِ آب آئے ہیں۔ دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب سے 2 لاکھ 44 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے۔

وزیر نے بتایا کہ اب تک 22 اگست سے 7 ستمبر تک 22 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں 494 میڈیکل کیمپس اور 413 ریلیف کیمپ چوبیس گھنٹے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایک ہزار سے زائد فیلڈ ہسپتال، ماں بچہ وینز اور کلینک آن ویلز بھی متاثرہ مقامات پر کام کر رہے ہیں جبکہ مویشیوں کے علاج کے لیے 500 سے زیادہ ویٹرنری کیمپس قائم ہیں۔

مریم اورنگزیب کے مطابق 16 لاکھ مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کو خوراک، پینے کا صاف پانی اور انسولین سمیت دیگر ضروری ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے مچھر مار اسپرے جاری ہے، جبکہ زیادہ متاثرہ شہروں میں اضافی مشینری اور عملہ تعینات کر دیا گیا ہے۔

مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت مسلسل پانی کے بہاؤ کی نگرانی کر رہی ہے اور صورتحال کے مطابق حکمت عملی میں تبدیلی کی جا رہی ہے تاکہ ممکنہ حد تک آبادیوں کو محفوظ رکھا جا سکے، صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن اپنی نوعیت کا سب سے وسیع اور تیز ترین ہے۔
