پاکستان میں چاند گرہن کا اختتام ہوگیا، اس دوران مکمل سرخ چاند کا نظارہ انسانی آنکھ سے با آسانی دیکھا گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن ایشیا، افریقا اور یورپ کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا۔
پاکستان میں جزوی چاند گرہن 9 بج کر 27 منٹ پر ہوا جبکہ چاند کو مکمل گرہن 10 بج کر 31 منٹ پر لگا اور پھر رات 11 بج کر 12 منٹ پر عروج پر رہا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق رات ایک بج کر 55 منٹ پر چاند گرہن ختم ہوگیا۔
اس دوران پاکستان میں بھی مکمل سرخ چاند کا نظارہ دیکھا گیا، چاند گرہن جب عروج پر تھا تب اس کا رنگ سفید کی جگہ سرخ نظر آیا۔