کراچی میں پولیس مقابلہ، نوحہ خواں کے قتل میں ملوث ملزم سمیت دو گرفتار

زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کیلیے چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا

اسٹاف رپورٹر September 08, 2025
کراچی:

شہر قائد میں سچل پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم نوحہ خواں سید حسنین حیدر نقوی کے قتل میں بھی ملوث تھا۔

تفصیلات کے مطابق سچل پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب سعدی ٹاؤن چوک سچل سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا زخمی حالت میں گرفتار ملزمان چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 20 سالہ رحیم اللہ ولد امین اور 20 سالہ شیر افضل ولد عثمان کے ناموں سے کی گئی اور گرفتار ملزمان سے دو پستولیں بمعہ گولیاں اور چھینا گیا سامان برآمد کیا گیا۔

ایس ایچ او سچل انسپکٹر امین کھوسو نے بتایا کہ زخمی حالت میں گرفتار ملزم رحیم اللہ نوحہ خواں سید حسنین حیدر نقوی کے قتل میں بھی ملوث تھا۔

گرفتار ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ 14 جولائی 2023 کو سچل تھانے کی حدود پی سی ایس آئی آر لیبارٹر محمد خان گوٹھ اسکیم 33 میں 41 سالہ سید حسنین حیدر نقوی ولد سید سجاد حیدر نقوی کو اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔

مقتول کے بھائی سید مزمل حیدر نقوی نے ایف آئی آر درج کراتے ہوئے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ میرا حقیقی بھائی سید حسنین حیدر نقدی جو کہ ایک نوحہ خواں تھا 14 جولائی 2023 کو اپنی آلٹو کار میں اپنے شاگرد سید مہدی عباس کے ہمراہ گھر سے گلبرگ کی طرف جا رہا تھا کہ نقریباً سوا دس بجے شب عقبی روڈ پی سی ایس آئی آر لیبارٹری نزد محمد خان گوٹھ پہنچے تو اتنے میں دو موٹرسائیکلوں نمبری پر سوار شلوار قمیض میں مبلوس آئے۔

جن میں سے ایک موٹرسائیکل جس پر دو ملزمان سوار تھے آلٹو کار کے ڈرائیور سائیڈ آئے دوسری موٹرسائیکل پر سوار دو ملزمان دوسری سائیڈ سے کراس کرتے ہوئے اچانک آگے آکر اپنی موٹرسائیکل روڈ کو دونوں ملزمان نے سیدھا فائرنگ شروع کر دی جس سے میرے بھائی جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں بیٹھا تھا کو سامے سے سینے اور جسم کے دیگر حصوں پر گولیاں لگیں تھیں ۔
