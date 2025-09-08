لاہور، وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرین کے انخلا کی ورچوئل نگرانی، ملتان میں ریسکیو آپریشن جاری

اب تک تقریباً 2,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، مریم نواز

September 08, 2025
ملتان:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے رات گئے تک سیلاب کی صورتحال کی مانیٹرنگ جاری رکھی اور ملتان سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی کی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے جلالپور پیر والا میں سیلاب متاثرین کے انخلاء کے آپریشن کی ورچوئل نگرانی کی اور سیلابی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹ لے رہی ہیں۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے، ریسکیو 1122، اور ضلعی انتظامیہ جلالپور پیر والا اور ملتان کے دیگر متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لئے سرگرم عمل ہیں۔

مریم نواز شریف نے انخلا آپریشن کی مسلسل مانیٹرنگ کی اور بتایا کہ اب تک تقریباً 2,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔

جبکہ دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,343 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ترجمان ریسکیو ملتان کے مطابق، رات بھر جاری رہنے والے آپریشن کے دوران خان بیلہ کی ملحقہ آبادیوں کرم والی اور دراب پور سے 143 افراد کو نکال لیا گیا۔

ریسکیو ملتان کے ترجمان نے بتایا کہ اب تک 10,810 افراد کو سیلابی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، اور ریسکیو کی کارروائیاں دن رات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ، ضلعی منیجمنٹ ملتان نے تقریباً 3 لاکھ 50 ہزار افراد اور 3 لاکھ سے زائد جانوروں کا ایڈوانس انخلاء کروا لیا ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ سیلاب کے فوری ردعمل کے لیے تھرمل امیجنگ ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے اور آپریشنز کو باریک بینی سے مانیٹر کیا جا سکے۔

ریسکیو آپریشن پوری رات جاری رہے گا اور سیلابی صورتحال کو سنبھالنے کے لئے تمام حکام موقع پر موجود ہیں۔

مریم نواز شریف کی براہ راست نگرانی میں ریسکیو آپریشنز کی تمام مراحل کی فالو اپ کی جا رہی ہے۔ کمشنر، آر پی او اور دیگر حکام آپریشن کے دوران وزیراعلیٰ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
