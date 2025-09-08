انسداد اسمگلنگ آپریشنز کے دوران 4 کروڑ 22 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد

7 مختلف کارروائیوں میں 8 ملزمان کو گرفتار کرکے 239 کلو سے زائد منشیات برآمد کرلی گئی، مقدمات درج

ویب ڈیسک September 08, 2025
facebook whatsup

ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ آپریشنز کے دوران 4 کروڑ 22 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد کرلی گئی۔

ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) کے مطابق ملک بھر میں تعلیمی اداروں کے اطراف اور مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ اور خرید و فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس دوران 7 مختلف کارروائیوں میں 8 ملزمان کو گرفتار کرکے 4 کروڑ 22 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 239 کلو منشیات برآمد کرلی گئی۔
تعلیمی اداروں کے قریب کارروائیاں

اے این ایف حکام نے ہتار روڈ ہری پور میں یونیورسٹی کے قریب ملزم سے 400 گرام چرس برآمد  کرلی جب کہ گرفتار ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔

دیگر کارروائیاں

جی ٹی روڈ پشاور کے قریب گاڑی سے 46.800 کلو گرام افیون،26.400 کلو گرام چرس ،2 کلو گرام آئس اور 1 کلو گرام ہیروئن برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ علاوہ ازیں گولڑہ موڑ اسلام آباد کے قریب گاڑی  سے 7.200 کلو گرام چرس برآمد  کرکے 3 ملزمان کو گرفتار  کیا گیا۔

اُدھر فیض آباد اسلام آباد میں ملزم کے قبضے سے 2.400 کلو گرام چرس برآمد  کرکے ملزم  کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسی طرح نیازی اڈہ لاہور کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم سے 13.200 کلو گرام چرس اور 2.400 کلو گرام آئس برآمد  کی گئی۔

علاوہ ازیں گرین ویلی شیخوپورہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم کے قبضے سے 13.200 کلو گرام افیون ،3.600 کلو گرام چرس،280 گرام آئس اور ایک کلو ہیروئن برآمد  کرلی گئی۔ اُدھر نوکنڈی چاغی کے قریب زمین میں چھپائی گئی 120 کلو گرام افیون برآمد کی گئی۔

تمام کارروائیوں کے  بعد انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

ہزارہ موٹروے پر ٹریلر اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جاں بحق

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی یونیسیف کی نئی نمائندہ برائے پاکستان سے ملاقات

Express News

کراچی میں بارش کے پیش نظر چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کی زیرصدارت ہنگامی اجلاس

Express News

کراچی کے تعلیمی اداروں میں تعطیل سے متعلق محکمہ تعلیم کا وضاحتی بیان سامنے آگیا

Express News

کراچی میں ہیوی ٹرالر نے نوجوان موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور گرفتار

Express News

جامعہ کراچی کا بڑا فیصلہ: سینڈیکیٹ اجلاس میں قبضہ شدہ اراضی فوری واگزار کرانے کی متفقہ منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو