گلوبل صمود فلوٹیلا: پاکستانی اور عالمی کارکنان غزہ جانے کے لیے تیونس پہنچ گئے

اس فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرے کو توڑنا اور غزہ کے متاثرہ عوام تک امداد پہنچانا ہے

ویب ڈیسک September 08, 2025
facebook whatsup

دنیا کے 44 ممالک سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکنان، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں، غزہ کی جانب امداد لے جانے والے "گلوبل صمود فلوٹیلا" میں شامل ہونے کے لیے تیونس پہنچ گئے ہیں۔

اس فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرے کو توڑنا اور غزہ کے متاثرہ عوام تک امداد پہنچانا ہے۔ سابق پاکستانی سینیٹر مشاق احمد خان بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، جبکہ آسٹریلیا، جرمنی، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، کویت، مالدیپ، ناروے اور دیگر ممالک کے کارکنان بھی شریک ہیں۔

اتوار 7 ستمبر کو امدادی جہاز تیونس کے دارالحکومت کے قریب "سیدی بوسعید" بندرگاہ پر پہنچے، جہاں عوام کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ منتظمین کے مطابق آئندہ دو دن میں مزید 20 جہاز تیونس میں آ کر قافلے کا حصہ بنیں گے۔

یہ جہاز 10 ستمبر کو تیونس سے غزہ کے لیے روانہ ہوں گے اور اس دوران مزید کشتیوں کے قافلے میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ اس مشن میں 150 سے زائد کارکن شامل ہیں، جن میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے نمائندے بھی شریک ہیں۔

تنظیم کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مشن دنیا کو غزہ کی سنگین انسانی صورتحال کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہے۔

رپورٹس کے مطابق گزشتہ دو سال میں اسرائیلی حملوں سے غزہ میں 64 ہزار سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی محاصرے نے امداد کی فراہمی کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

خاتون مصنفہ جنسی استحصال کیس؛ صدر ٹرمپ پر 83 ملین ڈالر ہرجانہ برقرار

Express News

غزہ میں نسل کشی کی مذمت پر اسرائیل نے ہسپانوی نائب وزیراعظم پر پابندی عائد کردی

Express News

بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 کشمیری نوجوان شہید

Express News

نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کیخلاف ہنگامے پھوٹ پڑے؛20 مظاہرین ہلاک؛ کرفیو نافذ

Express News

مقبوضہ بیت المقدس میں بس اسٹاپ پر فائرنگ، 6 اسرائیلی ہلاک؛ 20 سے زائد زخمی

Express News

نائجیریا میں بوکو حرام کا حملہ، 63 افراد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو