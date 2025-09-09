ملتان، سیلاب سے بچاؤ کا پلان تیار، شیرشاہ بند پر کڑی نگرانی جاری

پانی کی سطح جب خطرناک حد یعنی 394 گیج تک پہنچے گی تب ہی بند کو توڑا جائے گا، انتظامیہ

ویب ڈیسک September 09, 2025
ملتان:

ملتان میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے شیرشاہ فلڈ بند کے حوالے سے ممکنہ بریچنگ پلان جاری کر دیا ہے۔

کمشنر ملتان ڈویژن عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح جب خطرناک حد یعنی 394 گیج تک پہنچے گی تب ہی بند کو توڑا جائے گا۔

عرفان کاٹھیا کے مطابق شیرشاہ کے مقام پر فلڈ بند کو بریچ کرنے کا فیصلہ بریچنگ کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ فی الحال فلڈ بند میں شگاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

انتظامیہ نے شیرشاہ سے ملحقہ آبادیوں میں رہنے والے افراد کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔

ضلعی انتظامیہ، ریسکیو ادارے اور فلڈ ریلیف ٹیمیں الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔
