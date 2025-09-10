آپ کا ناشتہ کرنے کا وقت آپ کی عمر کا تعین کرسکتا ہے

ہر گھنٹہ دیر سے ناشتہ کرنے پر موت کا خطرہ 8–11٪ تک بڑھ جاتا ہے

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup

ناشتہ کرنے کا وقت طویل مدتی صحت، عمر رسیدگی کے عمل اور زندگی کی مدت پر اہم اثرات مرتب کرسکتا ہے۔

جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بڑے تجزیاتی مطالعے (۲۰ سال سے زیادہ عرصے پر مشتمل) میں یہ معلوم ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، لوگ ناشتہ اور رات کا کھانا عام طور پر دیر سے کرنے لگتے ہیں اور کھانے کا مجموعی وقت بھی سکڑتا جاتا ہے۔

خاص طور پر دیر سے ناشتہ کرنے والوں میں ڈپریشن، تھکن، منہ کی صحت کے مسائل، اور موت کا بڑھتا ہوا خطرہ دیکھا گیا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جو افراد جلدی ناشتہ کرتے ہیں (مثلاً صبح تقریباً 7:50 بجے) ان میں دیر سے ناشتہ کرنے والوں کے مقابلے میں موت کا خطرہ کم (10-سال زندہ رہنے کی شرح پائی گئی ہے۔

مزید برآں ہر گھنٹہ دیر سے ناشتہ کرنے پر موت کا خطرہ 8–11٪ تک بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ دیر سے ناشتہ کیا جانے سے بنیادی صحت کے مسائل (جیسے ڈپریشن، نیند کی خرابی، یا جسمانی کمزوری) بھی ہوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناشتا کرنے کے اوقات کار کو "health marker" بھی کہا جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

چین کا ٹیسلا کی گاڑیوں سے متعلق اہم فیصلہ متوقع

Express News

جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن اسکرین تیار

Express News

پاکستان میں چاند گرہن کا دلکش نظارہ، انسانی آنکھ سے با آسانی دیکھا گیا

Express News

نیو انگلینڈ شیلف کے قریب زیرسمندر میٹھے پانی کا ذخیرہ دریافت

Express News

ایسٹر آئی لینڈ پر 50 سے زائد آثار قدیمہ کے مقامات زیرِآب آسکتے ہیں

Express News

سمندری انٹرنیٹ کیبلز میں خرابی، پاکستان میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو