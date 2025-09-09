کراچی: خوفناک آتشزدگی سے گارمنٹس فیکٹری کی عمارت زمیں بوس، 4 ریسکیو اہلکار زخمی

آگ نے متاثرہ فیکٹری سے متصل 2 فیکٹریوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا، آگ بجھانے کا عمل جاری ہے

ویب ڈیسک September 09, 2025
کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آگ بجھانے کے دوران 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہوگئی جب کہ ملبے تلے دب کر ریسکیو اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق نیو کراچی سیکٹر 8 اے میں گارمنٹس فیکٹری میں صبح 6 کے قریب آگ بھڑک اٹھی، واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور آگ کی شدت میں اضافے کے بعد مزید گاڑیوں کو طلب کرلیا گیا۔

ترجمان فائر بریگیڈ نے کہا کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے، آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، 10 فائر ٹینڈرز اور اسنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔

فائربریگیڈ حکام نے بتایا کہ پانی اور فوم کی مدد سے فائر فائٹنگ کا عمل جاری ہے، 3 منزلہ فیکٹری کے اندر کوئی شخص موجود نہیں، آگ گراؤنڈ فلور پر لگی، شدت برقرار ہے۔

چیف فائر افسر ہمایوں خان نے کہا کہ  فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیاں بھی روانہ کی گئی ہیں، ریسکیو آپریشن میں کے ایم سی کی 8 فائر ٹینڈر، 2 باؤزر، 1 اسنارکل اور ریسکیو 1122 کے 5 فائر ٹرک اور 1 ایمبولینس حصہ لے رہی ہے،  آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ترجمان ریسکیو 1122 نے بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے دوران اس کی شدت سےعمارت منہدم ہوگئی، عمارت کے ملبے سے زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کردیا گیا، عمارت میں فائر فائٹرز اور ریسکیو اہلکار موجود تھے۔

کے ایم سی کے 4 فائر فائٹرز زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کردیا گیا، فائر بریگیڈ حکام نے بتایا کہ ملبے میں مزید کسی فائر فائٹر یا ریسکیو ورکر کے دبے ہونے کی اطلاع نہیں، احتیاطاً ملبے میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا جارہا ہے۔

آگ نے متاثرہ فیکٹری سے متصل دو فیکٹریوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، فائر بریگیڈ حکام
نے کہا کہ 11 فائر ٹینڈرز اور اسنارکل کی مدد سے آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔

7 اگست کو لانڈھی ایکسپورٹ پروسسنگ زون میں آگ لگنے سے 5 منزلہ فیکٹری ملبے کا ڈھیربن گئی تھی، واقعے میں 7 افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ آتشزدگی سے متصل 4 فیکٹریاں بھی متاثر ہوئی تھیں۔

 
