ایشیا کپ: ٹرافی کی رونمائی، کپتانوں کا فتح حاصل کرنے کے عزم کا اظہار

صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی کی رونمائی کردی۔
ٹرافی کی رونمائی کے بعد تمام آٹھ ٹیموں کے کپتان مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک ہوئے۔
تمام کپتانوں نے ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے اور فتح حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
سلمان علی آغا (کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم)
قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ گزشتہ چار ماہ سے ٹیم اچھی کارکردگی دکھارہی ہے۔ تمام کھلاڑی ایشیا کپ کے لیے پرجوش ہیں۔
بھارت کے خلاف میچ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میچ میں جارحانہ انداز اپنانا فاسٹ بولر کی خاصیت ہوتی ہے۔
سلمان علی آغا نے کہا کہ اس فارمیٹ میں کوئی بھی ٹیم فیورٹ نہیں ہوتی کیوںکہ ایک سے دو اوور میں پورا گیم تبدیل ہوسکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے یہ کنڈیشنز نئی نہیں ہیں، بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔
سوریا کمار یادیو (کپتان بھارتی کرکٹ ٹیم)
بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے کہا کہ ہم بہت عرصے بعد ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کھیل رہے ہیں۔ جون کے بعد سے ہم نے ایک ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلا لیکن ہمیں بطور ٹیم یہ چیلنج قبول کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہاں گزشتہ چار روز سے تیاری کررہے ہیں۔ یو اے ای میں کنڈیشن موسم کے لحاظ سے بہتر لگ رہی ہے، ایشیا کپ میں تمام ٹیمیں مضبوط ہیں، سخت مقابلہ ہوگا۔
بھارتی کپتان نے کہا کہ ایشیا کپ میں کسی ٹیم کو ہلکا نہیں لیا جاسکتا۔ ٹی ٹوئنٹی وہ فارمیٹ ہے جس میں تمام ٹیمیں برابر ہوتی ہیں، اس میں چھوٹی سے چھوٹی ٹیم کسی بھی ٹیم کو اپنی کارکردگی سے حیران کرسکتی ہے۔
بھارتی ٹیم کے بطور فیورٹ ایونٹ میں شرکت کے سوال پر سوریا کمار نے صحافی سے ہی سوال پوچھ لیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ بھارت کی ٹیم فیورٹ ہے؟
راشد خان (کپتان افغانستان کرکٹ ٹیم)
افغانستان کے کپتان راشد کا کہنا تھا کہ ایونٹ جیتنے کے لیے سخت محنت اور 100 فیصد کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں رسائی کا ہم نے نہیں سوچا تھا لیکن ہم نے بہت محنت کی جس کی وجہ سے ہم سیمی فائنل کھیلنے میں کامیاب رہے، اس ایونٹ میں بھی ہم یہی کرنے کی کوشش کریں گے۔
لٹن داس (کپتان بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم)
بنگلادیش کے کپتان نے کہا کہ ایونٹ میں شریک تمام ٹیمیں مضبوط ہیں لہذا کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کرنا ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ بنگلادیشی ٹیم نے آخری تین سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
یاسم مرتضیٰ (کپتان ہانگ کانگ کرکٹ ٹیم)
ہانگ کانگ کے کپتان یاسم مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ہم بہت محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارے پاس اچھے کھلاڑی موجود ہیں، امید ہے شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔
جتندر سنگھ (کپتان عمان کرکٹ ٹیم)
عمان کرکٹ ٹیم کے کپتان جتندر سنگھ کا کہنا تھا کہ ہم اس ایونٹ کے لیے بہت پرجوش ہیں کیوں کہ عمان کرکٹ ٹیم پہلی بار ایشیا کپ میں شرکت کررہی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ماضی میں تین ورلڈکپ کھیل چکے ہیں اس لیے ہم اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پر امید ہیں۔
محمد وسیم (کپتان یو اے ای کرکٹ ٹیم)
یو اے ای کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد وسیم کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ دو چار ماہ سے اس ایونٹ کے لیے بھرپور تیاری کررہے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ میں پراعتماد ہوں کی یو اے ای کی ٹیم اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔
چارتھ اسالنکا (کپتان سری لنکن کرکٹ ٹیم)
سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کپتان چارتھ اسالنکا مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم چھ اور سات تاریخ کو زمبابوے کے خلاف میچز کھیلنے کے بعد فوراً یہاں آگئے، اس وقت مجھے شدید نیند آرہی ہے، امید ہے کوچ ہمیں آرام کرنے دیں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں موسم گرم ہے، تو ہمیں فریش رہنا ہوگا اور میچ میں اپنی 100 فیصد کارکردگی دکھانی ہوگی۔