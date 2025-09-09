وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت ایک لاکھ انویٹرز کو نیشنل انوویشن ایوارڈز تفویض

مالی سال 26-2025کے دوران نیشنل انوویشن ایوارڈز کےلئے 10کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔

ذوالفقار بیگ September 09, 2025
facebook whatsup

وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت ایک لاکھ انویٹرز کو نیشنل انوویشن ایوارڈز سے نوازا گیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کو مثبت سمت میں راغب کرنے، دور جدید کے مطابق ہم آہنگ کرنے، با اختیار بنانے، جدت پر مبنی اسٹارٹ اپس کو فروغ، قومی اور بین الاقوامی شناخت دینے، انٹرپرینیورشپ اور پائیدارترقی کے کلچر کی حوصلہ افزائی کےلئے ایک لاکھ انویٹرز کو نیشنل انوویشن ایوارڈز دیئے گئے ہیں۔

اس کے علاوہ مالی سال 26-2025کے دوران نیشنل انوویشن ایوارڈز کےلئے 10کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔

وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سینئر رکن و پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا مشہود خان کے ادارے کی طرف سے جاری تفصیلات کے مطابق نیشنل انوویشن ایوارڈ کاروباری نوجوانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ آٹھ موضوعاتی شعبوں سے متعلق اپنے اختراعی آئیڈیاز کو ایکو-انوویشن پر خصوصی توجہ کے ساتھ پیش کریں۔

ان آٹھ شعبوں کے علاقائی اور قومی سطح کے مقابلے ہوں گے۔منتخب آئیڈیاز اور ٹیمیں پرائیویٹ سیکٹر اور اسٹارٹ اپ انڈسٹری کے ساتھ کام کریں گی جبکہ منتخب ٹیموں اور آئیڈیاز کو اسکالرشپ اور ٹریننگ بھی ملے گی۔

یہ مقابلے اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دینے کے ساتھ پائیدار اور سبز ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد کرے گا۔

ان مقابلو ں میں تحفظ خوراک، زراعت اور غذائیت، پائیدار فوڈ ایکو سسٹم، پانی کا انتظام اور پائیداری،آبپاشی، پانی کا تحفظ، فضلہ اور پانی کا انتظام، موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات موسمیاتی تخفیف، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، میٹرو پیمانے پر آلودگی میں کمی، موسمیاتی ماڈلنگ شامل ہیں۔

اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام، مصنوعی ذہانت، سائبرسکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا، ٹیکنالوجی تک رسائی میں تفاوت، فائیو جی، آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال، سوشیالوجی اور فلسفہ، فکری ورثہ، مادی ثقافت، کام اور خاندان کا مستقبل شامل ہیں۔

ان میں سیاست، جنس، آبادی، شہری منصوبہ بندی، شہری جگہ اور زندگی کا تحفظ، دوسرے درجے کے شہروں کی منصوبہ بندی، نقل و حمل، فضلہ جمع کرنا، جدید طرز حکمرانی اور اصلاحات، سٹیزن سروسز، سٹیزن اسکور کارڈز کے لیے ردعمل کے مقابلہ جات بھی شامل ہیں۔

وزیراعظم یوتھ پروگرام نیشنل انوویشن ایوارڈز کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار اور برسر روزگار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

نوجوان اس حوالے سے معلومات اور آگاہی کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے آن لائن پورٹل ڈیجیٹل یوتھ ہب پر اپنی رجسٹریشن کرائیں تاکہ انہیں ان کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق مواقع تک رسائی کا موقع مل سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

ہزارہ موٹروے پر ٹریلر اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جاں بحق

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی یونیسیف کی نئی نمائندہ برائے پاکستان سے ملاقات

Express News

کراچی میں بارش کے پیش نظر چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کی زیرصدارت ہنگامی اجلاس

Express News

کراچی کے تعلیمی اداروں میں تعطیل سے متعلق محکمہ تعلیم کا وضاحتی بیان سامنے آگیا

Express News

کراچی میں ہیوی ٹرالر نے نوجوان موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور گرفتار

Express News

جامعہ کراچی کا بڑا فیصلہ: سینڈیکیٹ اجلاس میں قبضہ شدہ اراضی فوری واگزار کرانے کی متفقہ منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو