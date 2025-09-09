کراچی: بارہویں جماعت کامرس پرائیویٹ گروپ کے نتائج کا اعلان، رزلٹ ویب سائٹ پر سرچ کریں

کامرس پرائیویٹ گروپ 2025 کے امتحانات میں 1964 امیدواروں نے رجسٹریشن کرائی، ناظم امتحانات زرینہ راشد

ویب ڈیسک September 09, 2025
اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی  نے  بارہویں جماعت کے کامرس پرائیویٹ گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2025 کے نتائج کا اعلان کردیا۔

چیئرمین انٹربورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ کامرس پرائیویٹ گروپ کے امتحانات میں پہلی پوزیشن آمنہ جنید موتی بنت محمد جنید رول نمبر 51041 نے ٹوٹل 1100 میں سے  950  نمبرز لے کر اے ون گریڈ  حاصل کیا۔

کوکب بنت محمد امین رول نمبر 51035 نے 946 نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن جب کہ بلقیس بنت مجاہد رول نمبر 51132 نے 913 نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔

ناظم امتحانات زرینہ راشد نے نتائج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کامرس پرائیویٹ گروپ کے امتحانات میں 1964 امیدواروں نے رجسٹریشن حاصل کی، 1871 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جس میں سے 856 امیدوار کامیاب قرار پائے۔

اسی طرح کامیابی کا تناسب 45.75 فیصد رہا، ان امتحانات میں 5 امیدوار اے ون گریڈ، 36 اے گریڈ، 118بی گریڈ، 289 سی گریڈ، 370 ڈی گریڈ اور 34امیدوار ای گریڈ میں کامیاب قرار پائے جب کہ 4امیدوار پاس ہوئے۔

نتائج بورڈ کی ویب سائٹ  www.biek.edu.pk  پر اپ لوڈ کردیئے گئے ہیں، امیدوا ر اپنے نتائج اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی آفیشل اینڈرائڈ ایپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔

اینڈرائڈ ایپ کو گوگل پلے اسٹور پر   BIEK  کے نام سے سرچ کر کے موبائل میں انسٹال کیا جاسکتا ہے۔

چیئرمین فقیر محمد لاکھو نے کامیاب ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انٹربورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات برائے 2025ء میں مختلف گروپس کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کردیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے گزشتہ ہفتے سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو تقریب میں میرٹ سرٹیفکیٹ دیئے گئے ہیں جب کہ جلد دیگر گروپس کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے انہیں بھی میرٹ سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، تقریب میں طلبہ کے ساتھ والدین اور میڈیا کو بھی مدعو کیا جائے گا۔

نتائج دیکھنے کے لیے یہاں www.biek.edu.pk  کلک کریں۔
