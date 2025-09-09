کورنگی کاز وے، کورنگی کراسنگ اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد کو بند کردیا گیا

ٹریفک پولیس نے صورتحال پر قابو پاتے ہوئے ٹریفک کو متبادل راستوں کی جانب موڑ دیا

September 09, 2025
کراچی:

کورنگی کاز وے ندی، کورنگی کراسنگ ملیر ندی اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد جانے والا ٹریک زیادہ پانی آنے کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق کورنگی کاز وے ندی میں زیادہ پانی آنے کی وجہ سے کورنگی گودام چورنگی سے محمود آباد جانے والا روڈ ٹریفک کے لیے بند کر کے عملے کو تعینات کر دیا گیا جبکہ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کو متبادل راستوں گودام چورنگی سے جام صادق پل کی جانب اور محمود آباد سے ایکسپریس وے قیوم آباد کی جانب سے بھیج رہی ہے ۔

ترجمان کے مطابق بمقام کورنگی ندی قیوم آباد جانب کورنگی کراسنگ روڈ کو زیادہ پانی آنے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ٹریفک کو متبادل راستوں قیوم آباد سے گودام چورنگی کی طرف اور سی این جی کٹ سے گودام چورنگی کی جانب بھیج رہے ہیں۔

دریں اثنا ملیر ندی میں طغیانی آنے کے باعث ٹریفک پولیس نے گلشن حدید نیشنل ہائی وے لنک روڈ سے حیدر آباد جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، بند کیے جانے والا لنک روڈ نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی سے ملاتا ہے، راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاہم ٹریفک پولیس نے صورتحال پر قابو پاتے ہوئے ٹریفک کو متبادل راستوں کی جانب موڑ دیا۔
