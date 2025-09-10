حدیقہ کیانی سیلاب متاثرین کی مدد کیلیے پیش پیش، برقع پہن کر خریداری کی، ویڈیو وائرل

حدیقہ کیانی نے سیلاب متاثرین کیلیے اشیا خریدنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا

ویب ڈیسک September 10, 2025
فوٹو اسکرین گریپ

فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی پاکستانی گلوکارہ حدیقہ کیانی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مدد کیلیے میدان میں آگئیں۔

گلوکارہ کئی روز سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب متاثرین کیلیے امدادی کاموں میں سرگرم ہیں۔

انہوں نے حال ہی میں سیلاب متاثرین کیلیے ضروری سامان کی خریداری منفرد انداز سے کی اور وہ خود برقع پہن کر بازار گئیں۔

حدیقہ کیانی بازار میں تھیں کہ اس دوران بارش بھی شروع ہوئی جس کے دوران انہوں نے چھتری بھی استعمال کی۔

اس کے علاوہ انہوں نے متاثرین کیلیے لحاف، کمبل کی خریداری کرتے وقت دکاندار سے بھاؤ تاؤ بھی کیا۔

 
