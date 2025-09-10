سوشل میڈیا پر دل جیتا، پھر سونا لوٹا، شوہر کی چوری نے سب کو چونکا دیا

لاہور:
لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن کی ایک خاتون کو اپنے شوہر پر کیا گیا بھروسہ مہنگا پڑ گیا، جب شادی کے دو سال بعد 80 تولے سونے کی چوری کا الزام اسی کے شوہر پر عائد ہو گیا۔
خاتون کی فیصل جاوید نامی شخص سے دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی جو جلد ہی رشتے میں بدل گئی۔ دو سال قبل دونوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا اور ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔
سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، یہاں تک کہ چند دن قبل خاتون اپنی بہن کے گھر گئیں اور پیچھے سے ان کے ساتھ ایسا دھوکا ہو گیا جس کی انہوں نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی۔
گھر واپسی پر خاتون نے دیکھا کہ گھر سے تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کے زیورات غائب ہیں، فوری طور پر تھانہ ماڈل ٹاؤن میں شکایت درج کروائی گئی۔
شکایت میں بتایا گیا کہ 80 تولے سونے کے زیورات گھر سے غائب ہیں اور کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا زبردستی داخلے کا کوئی نشان بھی موجود نہیں تھا۔
پولیس نے ابتدائی حالات کو مشکوک جانتے ہوئے تفتیش کا دائرہ خاندانی افراد تک بڑھایا اور خاتون کے شوہر مہر فیصل جاوید کو شاملِ تفتیش کر لیا اور تین گھنٹے کی سخت تفتیش کے بعد بالآخر فیصل جاوید نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
ملزم نے بتایا کہ اس نے بیوی کی غیر موجودگی میں زیورات چرا کر انہیں گھر میں ہی چھپا دیا تھا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کی نشاندہی پر تمام طلائی زیورات برآمد کر لیے اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔