مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں سے بھارت کی برآمدی معیشت مفلوج، عوام بے حال

مودی سرکار نے خود انحصاری کے نام پر بھارت کو معاشی تباہی اور عالمی تنہائی میں دھکیل دیا ہے

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup

بھارت میں مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں سے جہاں برآمدی معیشت مفلوج ہو چکی ہے، وہیں بھارتی عوام بھی بے حال ہو چکے ہیں۔

بی جے پی کی کٹھ پتلی مودی سرکار عملی اقدامات کے بجائے ’’سوا دیشی ‘‘ جیسے کھوکھلے سیاسی نعروں میں مصروف ہے۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی درآمدی پالیسیوں نے بھارت کی محنت کش صنعتوں کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔

دی وائر کے مطابق ٹیکسٹائل، چمڑے، جھینگا اور زیورات کی صنعتوں کو امریکی ٹیرف سے براہِ راست نقصان پہنچا ہے۔ بھارت کی مزدور برادری کے لاکھوں افراد اپنی نوکریاں کھونے کے خطرے میں ہیں۔ اس پس منظر میں مودی کا ’’سوادیشی‘‘ کا اعلان دراصل قوم پرستانہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش ہے۔

رپورٹ کے مطابق ’’سوادیشی‘‘ کا نعرہ لگانے کے باوجود متاثرہ مزدور طبقے کے لیے کوئی فوری عملی حل سامنے نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی معیشت میں خود انحصاری کا نعرہ اب بھی کوئی اثر رکھتا ہے۔ مقامی منڈی میں وہ قیمتیں موجود نہیں جن سے برآمدی صنعتوں کو سہارا مل سکے ۔

سابق گورنر ریزرو بینک آف انڈیا رگھورام راجن نے سوال اٹھایا ہے کہ ’’ روسی تیل کی پالیسی سے اصل فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟‘‘۔ کیا اس منافع کا کچھ حصہ ان مزدوروں کو دیا جانا چاہیےجو امریکی ٹیرف سے متاثر ہوئے ہیں؟۔ روسی تیل سے حاصل ہونے والے منافع سے متاثرہ مزدوروں کی مدد کیوں نہیں کی جاتی ؟۔

دی وائر کے مطابق حکومت مزدوروں کو بچانے کے لیے امریکا سے مذاکرات کرے گی یا محض قوم پرستی کے نعروں پر انحصار ہے؟۔ امریکی ٹیرف کے باعث بھارتی مزدور شدید مشکلات میں ہیں اور حکومت فوری ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ مودی سرکار کا’’سوا دیشی نعرہ‘‘ صرف فریب اور عوام کو بہلانے کا ہتھکنڈا ہے ۔

مودی سرکار نے خود انحصاری کے نام پر بھارت کو معاشی تباہی اور عالمی تنہائی میں دھکیل دیا ہے۔ مودی سرکار کا نام نہاد ’’میڈ ان انڈیا‘‘ منصوبہ بھی ناکامی کی بدترین مثال بن چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین کا اسرائیل پر پابندی کا عندیہ؛ فلسطین کیلیے فنڈز قائم کرنے کا اعلان

Express News

سویڈن کی وزیر صحت کی پہلی پریس کانفرنس میں طبیعت بگڑ گئی؛ اسٹیج پر بیہوش ہوگئیں

Express News

تم ہٹلر ہو؛ صدر ٹرمپ کی ہوٹل آمد پر فلسطین کے حق میں نعرے، ویڈیو وائرل

Express News

قطر پر اسرائیلی جارحیت، پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ

Express News

ڈاکٹر ذاکر نائیک کا خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کی خبروں پر ردعمل سامنے آگیا

Express News

نیپال میں سابق وزیراعظم کے گھر کو آگ لگادی گئی؛ اہلیہ ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو