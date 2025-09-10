مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں سے بھارت کی برآمدی معیشت مفلوج، عوام بے حال

بھارت میں مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں سے جہاں برآمدی معیشت مفلوج ہو چکی ہے، وہیں بھارتی عوام بھی بے حال ہو چکے ہیں۔
بی جے پی کی کٹھ پتلی مودی سرکار عملی اقدامات کے بجائے ’’سوا دیشی ‘‘ جیسے کھوکھلے سیاسی نعروں میں مصروف ہے۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی درآمدی پالیسیوں نے بھارت کی محنت کش صنعتوں کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔
دی وائر کے مطابق ٹیکسٹائل، چمڑے، جھینگا اور زیورات کی صنعتوں کو امریکی ٹیرف سے براہِ راست نقصان پہنچا ہے۔ بھارت کی مزدور برادری کے لاکھوں افراد اپنی نوکریاں کھونے کے خطرے میں ہیں۔ اس پس منظر میں مودی کا ’’سوادیشی‘‘ کا اعلان دراصل قوم پرستانہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش ہے۔
رپورٹ کے مطابق ’’سوادیشی‘‘ کا نعرہ لگانے کے باوجود متاثرہ مزدور طبقے کے لیے کوئی فوری عملی حل سامنے نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی معیشت میں خود انحصاری کا نعرہ اب بھی کوئی اثر رکھتا ہے۔ مقامی منڈی میں وہ قیمتیں موجود نہیں جن سے برآمدی صنعتوں کو سہارا مل سکے ۔
سابق گورنر ریزرو بینک آف انڈیا رگھورام راجن نے سوال اٹھایا ہے کہ ’’ روسی تیل کی پالیسی سے اصل فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟‘‘۔ کیا اس منافع کا کچھ حصہ ان مزدوروں کو دیا جانا چاہیےجو امریکی ٹیرف سے متاثر ہوئے ہیں؟۔ روسی تیل سے حاصل ہونے والے منافع سے متاثرہ مزدوروں کی مدد کیوں نہیں کی جاتی ؟۔
دی وائر کے مطابق حکومت مزدوروں کو بچانے کے لیے امریکا سے مذاکرات کرے گی یا محض قوم پرستی کے نعروں پر انحصار ہے؟۔ امریکی ٹیرف کے باعث بھارتی مزدور شدید مشکلات میں ہیں اور حکومت فوری ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ مودی سرکار کا’’سوا دیشی نعرہ‘‘ صرف فریب اور عوام کو بہلانے کا ہتھکنڈا ہے ۔
مودی سرکار نے خود انحصاری کے نام پر بھارت کو معاشی تباہی اور عالمی تنہائی میں دھکیل دیا ہے۔ مودی سرکار کا نام نہاد ’’میڈ ان انڈیا‘‘ منصوبہ بھی ناکامی کی بدترین مثال بن چکا ہے۔