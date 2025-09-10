کراچی میں طوفانی بارش، مختلف مقامات پر شہری پھنس گئے، پاک فوج کا موثر ریسکیو آپریشن

پاک فوج، رینجرز سندھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سول انتظامیہ کے تعاون سے پانی کی نکاسی کا کام بھی کر رہی ہے

ویب ڈیسک September 10, 2025
طوفانی بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں اضافے سے کراچی  کے متعدد علاقوں میں شہری پھنس گئے، تاہم پاک فوج کی فوری اور موثر امدادی کارروائیوں نے صورتحال کو قابو میں لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

پاک فوج کی امدادی ٹیمیں ایمرجنسی بنیادوں پر متحرک ہوئیں اور متاثرہ افراد کی بروقت ریسکیو شروع کر دی گئی۔

پاک فوج کے جوان دن رات عوام کی حفاظت اور ریسکیو میں مصروف ہیں جبکہ پاکستان رینجرز سندھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سول انتظامیہ کے تعاون سے مختلف رہائشی علاقوں میں پانی کی نکاسی کا بھی کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر موٹر وے M9 اور صائمہ، سعدی ٹاؤن جیسے علاقوں میں پھنسے ہوئے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔

فوجی دستے ٹریفک کی بحالی اور عوامی امداد کے لیے بھی مختلف علاقوں میں سرگرم عمل ہیں تاکہ روزمرہ زندگی کو جلد سے جلد معمول پر لایا جا سکے۔ متاثرین نے پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریسکیو و ریلیف آپریشنز کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔

کراچی اور گردونواح میں بارش کے تھمنے کے بعد بھی پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں عوام کے درمیان موجود رہیں گی اور انہیں اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے مسلسل کوشاں رہیں گی۔

 
