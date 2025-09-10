یورپی ایف کلاس چیمپئن شپ میں نشانہ باز اسد واحد کا شاندار کارنامہ، پاکستان کا پرچم بلند کر دیا

پاکستان کے ماہر نشانہ باز اسد واحد نے یورپ کے سب سے بڑے شوٹنگ مقابلے میں شاندار کارکردگی دکھا کر دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر دیا۔
رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے تاریخی بزلی شوٹنگ گراؤنڈ میں ہونے والی 2025 کی یورپی ایف کلاس چیمپئن شپ میں اسد واحد نے نہ صرف مشکل ترین موسمی حالات کا مقابلہ کیا بلکہ دنیا کے صفِ اول کے نشانہ بازوں کو بھی سخت ٹکر دی۔
رواں سال ہونے والا ایونٹ تاریخ کا سب سے بڑا اور سخت ترین مقابلہ ثابت ہوا جس میں امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، جنوبی افریقہ، آئرلینڈ، برطانیہ، پولینڈ، لیتھوانیا اور پاکستان سمیت متعدد ممالک کے 400 سے زائد بہترین شوٹرز نے شرکت کی۔
اسد واحد نے ایف ٹی آر (F-TR) کیٹیگری میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 208 عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا جن میں موجودہ عالمی چیمپئن، سابق یورپی چیمپئن اور مختلف ممالک کے نیشنل چیمپئنز شامل تھے۔
مقابلے میں شوٹرز کو 800، 900 اور 1000 گز کی فاصلوں پر نشانہ بازی کے چھ مراحل سے گزرنا پڑا۔ تیز بارش، آندھی اور بدلتے ہوئے ہواؤں کے جھکڑ نے ہر کھلاڑی کے لیے چیلنج کو مزید مشکل کردیا۔
ایسے مشکل ترین حالات میں بھی اسد واحد نے غیرمعمولی حوصلے، تحمل اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 90 گولیوں میں سے کُل 449 پوائنٹس حاصل کیے اور صرف ایک پوائنٹ کے فرق سے ٹاپ تھری میں شامل ہونے سے رہ گئے۔ اسد پانچویں نمبر پر رہے لیکن ٹاپ 5 میں شامل ہونے والے واحد غیر امریکی شوٹر بنے۔
یاد رہے کہ اس قبل اسد واحد 1000 گز کے مقابلے میں سلور میڈل بھی اپنے نام کرچکے ہیں۔