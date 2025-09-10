سندھ ہائیکورٹ میں عدالتی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی کا آغاز

اصلاحات عدالتی نظام کو شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانے کی جانب بڑا قدم ہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ

ناصر بٹ September 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار نے ای سی ٹی سی، ای کورٹس اور ای کیوسک منصوبے کا افتتاح کردیا۔

سندھ ہائی کورٹ سے جاری اعلامیے کے مطابق جدید اقدامات سے عدالتی کارروائی میں شفافیت اور سہولت آئے گی اور زیر سماعت اور نمٹائے گئے مقدمات کی مصدقہ نقول اب آن لائن دستیاب ہوں گی۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ ای کورٹس وژن 2030- گو گرین کے تحت عدالتی نظام کاغذ سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر منتقل ہوگا۔، وکلا مقدمات کی آن لائن فائل، اعتراضات اور احکامات الیکٹرونک میڈیم کے ذریعے وصول کر سکیں گے۔

اسی طرح عدالتوں میں اسمارٹ روسٹرم اور اسکرینز نصب ہوں گی، ای کیوسک عوام اور وکلا کو براہِ راست کیس کی معلومات فراہم کریں گے۔

چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اصلاحات عدالتی نظام کو شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانے کی جانب بڑا قدم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

Sep 10, 2025 11:41 PM |
کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Sep 10, 2025 11:22 PM |
فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:07 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں جنگلات کے تحفظ وماحولیاتی توازن کیلیے فاریسٹ وژن 2050 کی تیاری کا کام شروع

Express News

دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ٹرین سروس معطل

Express News

چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

Express News

کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں، نالوں کا پانی باہر آگیا، بجلی کا نظام درہم برہم

Express News

کورنگی کاز وے، کورنگی کراسنگ اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد کو بند کردیا گیا

Express News

کراچی میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعداد و شمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو