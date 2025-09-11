پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں، انڈونیشیا کے سفیر

چاندرا وارسی نانتو سوکوچو نے پاکستان کو انڈونیشیا کی مصنوعات کے لیے ایک بڑی اور پرکشش مارکیٹ قرار دیا

ویب ڈیسک September 11, 2025
فوٹو: اے پی پی
اسلام آباد:

پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر چاندرا وارسی نانتو سوکوچو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاع، تجارت اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔

اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے سفیر چاندرا وارسی نانتو سوکوچو اسلام آباد میں انڈونیشیا کے سفارت خانے میں چیئرمین پاک-آسیان فرینڈشپ ایسوسی ایشن ظفر بختاوری سے بات چیت کر رہے تھے۔

چاندرا وارسی نانتو سوکوچو نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے مابین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کا موقع دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے نہایت موزوں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم دفاع، ثقافت، تجارت اور تعلیم کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی عدم توازن موجود ہے جس سے دور کرنے کے لیے پاکستانی برآمدات میں اضافہ نہایت ضروری ہے۔

رپورٹ کے مطابق ملاقات میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے براہ راست روابط، ثقافتی تبادلے، تجارتی تعاون اور تعلیمی مواقع کو فروغ دینے پر اتفاق کیاگیا۔

انڈونیشین سفیر نے اپنی ذاتی کاوش سے نیشنل لائبریری آف پاکستان میں ایک خصوصی سیکشن قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ پاکستان-انڈونیشیا تعلقات کی تاریخ کو محفوظ بنایا جا سکے۔

انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ منصوبہ حکومتی بجٹ کے بغیر انفرادی طور پر کیا جا رہا ہے اور اس میں انڈونیشین کتب اور ثقافتی مواد شامل کر کے اسے مزید مؤثر بنایا جائے گا۔

چاندرا وارسی نانتو سوکوچو نے پاکستان کی نوجوان آبادی کو انڈونیشیا کی مصنوعات کے لیے ایک بڑی اور پرکشش مارکیٹ قرار دیا۔

اس موقع پر ظفر بختاوری نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان براہ راست فضائی روابط کی عدم موجودگی دونوں ممالک کے عوام اور کاروباری طبقے کے درمیان بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے براہ راست پروازوں کا اجرا ناگزیر ہے تاکہ سیاحت، تجارتی سرگرمیوں اور عوامی روابط کو فروغ دیا جا سکے۔

انہوں نے انڈونیشیا کے سفیر پر زور دیا کہ اس معاملے میں عملی اقدامات کیے جائیں اور انہوں نے پاکستان میں آسیان ممالک کے سفرا کی میزبانی کرنے اور مشترکہ تعاون کے فروغ کے لئے مختلف تقاریب کے انعقاد کا عندیہ دیا۔
