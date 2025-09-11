ملتان، سیلاب متاثرین سے زائد کرایہ وصول کرنے والے نجی کشتی مالکان گرفتار

نجی کشتی مالکان کی خدمات کا معاوضہ پنجاب حکومت خود ادا کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب

ویب ڈیسک September 11, 2025
facebook whatsup
ملتان:

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مطابق سیلاب متاثرین سے آمدورفت کے لیے زائد کرایہ وصول کرنے والے نجی کشتی مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ شکایات موصول ہوئی کہ نجی کشتی مالکان سیلاب متاثرین سے زائد کرائے وصول کر رہے ہیں اس لیے فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔

مریم نواز نے واضح کیا کہ نجی کشتی مالکان کی خدمات کا معاوضہ پنجاب حکومت خود ادا کرے گی اور متاثرین سے کسی بھی قسم کی رقم وصول نہیں کی جائے گی۔

وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق اب سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرنے والی تمام نجی کشتیاں حکومت کی نگرانی میں چلائی جائیں گی، تاکہ متاثرین کو کسی قسم کی مالی پریشانی یا استحصال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

یہ پیشرفت ایک رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہوئی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ جلال پور پیروالہ سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد سے ریسکیو اور نقل و حمل کی سہولیات کے عوض اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |
گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 11, 2025 03:05 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپریم کورٹ، نور مقدم قتل نظرثانی کیس سماعت کیلئے مقرر کردیا گیا

Express News

حالیہ سیلاب کے پیش نظر20 لاکھ نوجوانوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تربیت دی جائے گی، رانا مشہود

Express News

جامعہ کراچی؛ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ میں چار سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ ہائیکورٹ میں عدالتی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی کا آغاز

Express News

کراچی میں موسلادھار بارش کا سبب بنے والا مون سون کا سلسلہ بلوچستان منتقل

Express News

فیک کالز اور وٹس ایپ کے ذریعے اراکین سینیٹ کو بھی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو