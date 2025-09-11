وزیراعلیٰ کی ہدایت پر مریم اورنگزیب کا بلوچ واہ بند کا دورہ، شگاف کی فوری مرمت کی ہدایت

ملتان:
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سینئر منسٹر مریم اورنگزیب رات گئے صوبائی وزرا کے ہمراہ جلال پور پیر والا کے نواحی علاقے بلوچ واہ بند پر پہنچیں۔
ان کا دورہ سیلابی صورتحال کے باعث بند میں پڑنے والے شگاف کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا۔
سینئر منسٹر نے بستی بہاراں کے قریب متاثرہ بند کا دورہ کیا جہاں سیلابی دباؤ سے شگاف پڑ چکا تھا۔ انہوں نے موقع پر موجود افسران سے شگاف کی نوعیت، متاثرہ آبادی اور جاری مرمتی کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
دورے کے دوران صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیر زادہ اور سیکرٹری آبپاشی نے مریم اورنگزیب کو تفصیلی بریفنگ دی۔ حکام نے مرمتی کاموں کی رفتار، مشینری کی دستیابی اور حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا۔
مریم اورنگزیب نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی کہ بند کے شگاف کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ نزدیکی آبادی کو ممکنہ خطرات سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
اس موقع پر صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، رانا سکندر حیات اور پارلیمانی سیکرٹری ضیاء اللہ شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔