مظفر آباد میں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

مظفر آباد میں پہلی بار ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کردیا گیا ہے۔
ڈی جی ایس سی او نے پاکستان میں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا ہے۔ سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح ڈیجیٹل نظام کی تعمیر کیلئے ایس سی او کے عزم میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جارہا ہے۔
ٹیکنالوجی پارک میں خواتین فری لانسرز، کاروباری افراد اور آئی ٹی پروفیشنلز کیلئے جگہ فراہم کی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی پارک خواتین کو ڈیجیٹل اکانومی میں حصہ دار اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔
ٹیکنالوجی پارک سے آزاد کشمیر میں خواتین کو سماجی و اقتصادی طور پر بااختیار بنانے میں مدد ملے گی جبکہ ٹیکنالوجی پارک میں بلاتعطل بجلی کی فراہمی، تیز رفتار انٹرنیٹ، اور جدید تربیتی انفراسٹرکچر بھی شامل ہے۔
یہ منصوبہ ایس سی او کے ویژن 2025 کا حصہ ہے۔ ڈی جی ایس سی او نے نوجوان خواتین فری لانسرز سے بات چیت کی اور ان کے کام اور سہولیات کو سراہا، سافٹ وئیر پارک کا قیام ٹیکنالوجی میں خواتین کی شمولیت کو فروغ دینے کیلئے ہے۔
واضح رہے کہ ایس سی او پہلے ہی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہزاروں افراد کو بااختیار بنا چکا ہے۔ سافٹ وئیر پارکس کے ذریعے خطے کو ایک متحرک ڈیجیٹل مرکز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مزید برآں ٹیکنالوجی پارک کا قیام نوجوانوں اور خواتین کو باصلاحیت بنا کر قومی معیشت میں شامل کرنے کا عکاس ہے۔