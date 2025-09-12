پبلک باتھ روم میں ٹوائلیٹ پیپر استعمال کرنے کیلئے آن لائن اشتہار دیکھنا ضروری

چین نے ٹوائلٹ پیپر کے فضلے کو روکنے کے ذہین طریقے استعمال کرنا شروع کردیے ہیں

ویب ڈیسک September 12, 2025
چین میں short ads دیکھ کر ٹشو پیپر مہیا کرنے والے اسمارٹ ٹوائلیٹ مقبول ہوگئے ہیں۔

چین میں اسمارٹ ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر والی ویڈیوز کافی وائرل ہورہی ہیں جن میں لوگوں کو پبلک ٹوائلیٹ میں ٹشو پیپر اسٹرپس حاصل کرنے کے لیے مختصر اشتہارات دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب سے چین میں سیاحت بڑھی ہے، چین نے ٹوائلٹ پیپر کے فضلے کو روکنے کے ذہین طریقے استعمال کرنا شروع کردیے ہیں۔

اس سے قبل میڈیا رپورٹس نے ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر سے منسلک چہرے کے اسکینرز کی اطلاع دی تھی جو فی اسکین پر صرف ایک 60 سینٹی میٹر لمبی پٹی پیش کرتے تھے۔ بتایا جاتا تھا کہ یہ نظام مشہور سیاحتی مقامات پر لاگو کیا گیا تھا۔

یہ اے آئی ٹیکنالوجی 2019 میں متعارف کرائی گئی تھی جب ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر نے ہر 10 منٹ میں ایک بار ایک فرد کو ٹشو پیپر تقسیم کرنا شروع کیا۔ لیکن اب ٹیکنالوجی نے ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر کے ساتھ اور بھی ترقی کی ہے جو ٹشو پیپر کو جاری کرنے کے لیے اشتہار چلاتے ہیں۔
