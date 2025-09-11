کوئٹہ میں چھاپے، حوالہ ہنڈی میں ملوث 4 ملزمان گرفتار

کوئٹہ:
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کوئٹہ نے حوالہ ہنڈی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ایف آئی اے کے مطابق حوالہ ہنڈی کے جرم میں گرفتار ملزمان میں محمد یعقوب، تاج محمد، رحمت اللہ اور حکمت اللہ شامل ہیں، ملزمان کے قبضے سے ایرانی ریال، یو اے ای درہم اور غیر قانونی ایکس چینج سے متعلق ریکارڈ برآمد ہوا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان سے 5 موبائل فونز اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد بھی برآمد کر لیے گئے۔
ترجمان کے مطابق ملزمان حوالہ ہنڈی میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا حصہ ہیں، ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔