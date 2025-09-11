ہیڈ پنجند اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، ستلج، راوی، چناب میں صورتحال قابو میں ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے

مون سون بارشیں مزید دو سے 3 روز جاری رہیں گی، لیفیٹننٹ جنرل انعام حیدرملک

ویب ڈیسک September 11, 2025
فوٹو: پی آئی ڈی
اسلام آباد:

نیشنل ڈیزاسٹرمنیجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کے چیئرمین لیفیٹننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3روز مون سون جاری رہے گا، ہیڈ پنجند اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز ہے تاہم ستلج، راوی اور چناب میں صورت حال قابو میں ہے۔

وفاقی وزیر مصدق ملک کے ہمراہ سیلاب کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ ستلج، راوی اور چناب کے علاقوں میں صورت حال کنٹرول میں ہے جبکہ ملک بھر میں ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 24لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، سندھ میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، امدادی سرگرمیوں میں مصروف فلاحی اداروں کے مشکور ہیں۔

چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ آئندہ پیشگی انتظامات کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے کچھ علاقوں میں بند توڑے گئے۔

ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کو راشن پیکج سمیت 9 ہزار ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں، پنجاب کے لیے 9ہزار ٹن سے زیادہ راشن فراہم کیا گیا۔

لیفٹننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ 16سے 18ستمبر کے دوران وسطی پنجاب اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان ہے، موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیےمل کر اقدامات کرنا ہوں گے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔

وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے، وزیر اعظم نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی ایمر جنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔

مصدق ملک نے کہا کہ آئندہ مون سون کی ابھی سے تیاریاں شروع کرنا ہوں گی، فلاحی ادارے اور نجی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ اور نارووال میں بارش سے شدید تباہی ہوئی، سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشی انتظامات کیے ہیں۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں، تمام اداروں کو مل کر بچوں کےبہتر مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا، سیلاب اور بارش کی وجہ سے 900افراد جاں بحق ہوئے۔
