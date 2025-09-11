حنیف محمد ٹرافی: کراچی میں شیڈول راؤنڈ تھری کا پہلا دن بارش کی نذر

دوسرے دن کھیل کا فیصلہ وکٹ دیکھ کر کیا جائے گا

اسپورٹس رپورٹر September 11, 2025
(فوٹو: فائل)

حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں کراچی میں گروپ بی کے تینوں میچز کا پہلا دن بارش کی نذر ہوگیا۔ گروپ اے کے تین میچ میں دو سینچریاں اور دو ففٹیز بن گئیں۔ فیصل آباد کے عبدالصمد نے دوسری سینچری بناڈالی۔

تفصیلات کے مطابق پی سی بی کے تحت نان فرسٹ کلاس ایونٹ کے تیسرے راونڈ کے پہلے دن گروپ اے میں ملتان نے کراچی وائٹس کے خلاف اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹوں پر 253 رنزجوڑ لیے۔ پہلے راونڈ میں لاہور بلوز کے خلاف 152 رنز کی اننگ کھیلنے والے عبدالصمد 9 چوکوں کی مدد سے 103 رنز کے ساتھ ناٹ آوٹ ہیں۔ دوسرے اینڈ پر علی شاہ 49 رنز کے ساتھ کھڑے ہیں،محمد عرفان خان نے 42 اورعتیق الرحمان نے 41 رنز اسکور کیے۔معاذخرم نے 3 کھلاڑیوں کو آوٹ کیا۔

عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس،رحیم یار خان پرحیدرآباد نے کوئٹہ کے خلاف اپنی پہلی باری میں 7 وکٹیں کھو کر 283 رنز بنالیے، محمد سلیمان 21 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 157 رنز کے ساتھ  ناٹ آوٹ ہیں۔ دانیال حسین نے 59 رنز کا اضافہ کیا، محمد ابراہیم نے 4 کھلاڑیوں واپس پویلین بھیجا۔

ڈرنگ اسٹیڈیم، بہاولپور میں لاہور بلوز 21.1 اوورز میں محض 71 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ قاسم اکرم نے 22 رنز کے ساتھ مزاحمت کی، زمان خان نے 7 اوورز میں صرف 17 رنز دے کر 5 وکٹیں اپنے نام کیں، فیضان سلیم نے 11 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا، جاوید امتیاز نے 2 کھلاڑی آوٹ کیے، جواب میں آزاد جمویں و کشمیر نے 8 وکٹیں کھوکر 161 رنز بنا لیے، ارسلان محمود 44 رنز کے ساتھ ناٹ آوٹ ہیں، حسنین شاہ میر نے 32 اور عمر حیات نے 23 رنز بنائے،عامر جمال نے 34 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو میدان بدر کیا، ساجد خان نے 2 وکٹیں حاصل کیں، اس طرح آزاد جموں  و کشمیر کو  لاہور بلوز کے خلاف پہلی اننگ میں 90 رنز کی سبقت حاصل ہوگئی جبکہ اس کی 2 وکٹیں محفوظ ہیں۔

دوسری جانب کراچی میں گروپ بی کے تینوں میچز بارش سے متاثر ہوئے۔ دوسرے دن کھیل کا فیصلہ وکٹ دیکھ کر کیا جائے گا۔

کراچی بلوز کا ڈیرہ مراد جمالی سے نیشنل بینک اسٹیڈیم، لاڑکانہ کا فاٹا سے اسٹیٹ بینک اسپورٹس کمپلیکس اور راولپنڈی کا ملتان ریجن سے یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس پر مقابلہ طے ہے۔
