کراچی، مختلف واقعات میں 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں

دونوں خواتین کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے

منور خان September 12, 2025
کراچی:

شہر قائد میں دو مختلف واقعات میں 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق اورنگی ٹاون میں گھر کے اندر زہر خوانی کے واقعے میں خاتون جاں بحق ہوگئی جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجائی گئی۔ 

ایس ایچ او اقبال مارکیٹ شیر محمد سانگی نے بتایا کہ رئیس امروہی کالونی میں گھر کے اندر 32 سالہ افشاں نامی خاتون کی لاش ملی تھی اور ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ متوفیہ نے خواب آور گولیاں کھا کر مبینہ طور پر خودکشی کی ہے جبکہ متوفیہ بیمار بھی رہتی تھی۔

تاہم پولیس اہلخانہ سے مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

دریں اثنا قائد آباد آغا ٹاؤن میں گھر کے اندر خاتون جاں بحق ہوگئی اس حوالے چھیپا حکام کا کہنا ہے کہ متوفیہ کی شناخت 40 سالہ منطورہ بی بی کے نام سے کی گئی۔

جسے گھر کے اندر جھگڑے کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال لیجائی گئی ۔
