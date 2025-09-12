جھوٹ اور بھارتی مداخلت کیلیے نیپالی عوام کا شدید ردعمل، گودی میڈیا کا مکمل بائیکاٹ

نیپالی عوام نے بھارتی مداخلت اور توسیع پسندانہ مذموم عزائم کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup

گودی میڈیا کی نیپال کے اندرونی معاملات میں بھارتی بالادستی کے لیے مذموم پروپیگنڈا مہم بے نقاب ہوگئی۔

نیپال میں داخلی خلفشار کو بڑھانے کے لیے گودی میڈیا نوجوانوں کی تحریک کو پروپیگنڈا رنگ دے رہا ہے لیکن نیپالی عوام نے بھارتی مداخلت اور توسیع پسندانہ مذموم عزائم کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا۔

اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کی حمایت میں گودی میڈیا کی جھوٹی کہانیاں نیپالی عوام نے مسترد کرتے ہوئے بھارت کے پروپیگنڈے اور جھوٹ پر مبنی گودی میڈیا کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔

نیپالی مظاہرین نے بھارتی صحافی کو کہا کہ ’’ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ مودی حکومت کے لیے گودی میڈیا کے ایجنٹ ہیں، پہلے اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دو پھر ہمارا ساتھ دینا۔‘‘

نیپالی عوام نے گودی میڈیا کے صحافیوں کی جھوٹی رپورٹنگ بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’پہلے آپ جا کر بھارت میں ایماندارانہ صحافت کریں۔‘‘

پروپیگنڈا، جھوٹ اور مودی کی چاپلوسی گودی میڈیا کا طرز صحافت بن چکا ہے جبکہ معرکۂ حق کے دوران بھی گودی میڈیا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف رہا۔

گودی میڈیا کی مودی نواز بیانیے کی وجہ سے عالمی سطح پر ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے خلاف ایک اور انتہائی متنازعہ منصوبے پر دستخط کردیے

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نمازِ جنازہ ادا؛ امیرِ قطر کی خصوصی شرکت

Express News

اسرائیل کا قطر میں حماس رہنماؤں پر حملہ؛ روس کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

انڈونیشیا میں سیلاب 2 جزیرے بہا لے گیا؛ 19 ہلاکتیں؛ درجنوں لاپتا

Express News

گلوبل صمود فلوٹیلا غزہ روانہ، تیونس کے ساحل پر ہزاروں افراد کا تاریخی الوداع

Express News

بھارت میں سفاک ماں نے 15 دن کے بچے کو فریج میں ڈال دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو