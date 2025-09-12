چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کی ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر وضاحت

میری بات کو توڑ مروڑ کر یوں پیش کیا گیا جیسے میں نے کوئی دھمکی دی ہو، جسٹس سرفراز ڈوگر

ویب ڈیسک September 12, 2025
اسلام آباد:

چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر وضاحت جاری   کی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ سردار سرفراز ڈوگر نے ایمان مزاری سے متعلق اپنے ریمارکس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔

ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں جیسی ہے اور میں اسے بطور چیف جسٹس اور بڑے ہونے کے ناتے سمجھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بات کو توڑ مروڑ کر یوں پیش کیا گیا جیسے میں نے کوئی دھمکی دی ہو۔

چیف جسٹس کے مطابق انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ذاتی سطح پر بات نہ کی جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا، یہ تاثر غلط طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔

انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ایک موقع پر وکیل ہادی صاحب کھڑے تھے تو ان سے کہا کہ اگر حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو انہیں پکڑ کر لے جاؤ، ورنہ توہینِ عدالت کی کارروائی کرنا پڑے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی کارروائی ایمان مزاری جیسے نوجوان کیرئیر پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، اسی لیے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری  بار بار کہہ رہی تھیں کہ بنیادی حقوق، کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟۔
