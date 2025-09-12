انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

منفرد انداز میں گائیکی کیلئے مشہور سوشل میڈیا اسٹار چاہت فتح علی خان کا خود پر انڈے پھینکے جانے کی وائرل ویڈیو پر ردعمل سامنے آگیا ہے۔
سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں چاہت نے بتایا کہ انڈے پڑنے کی یہ ویڈیو 3 ماہ پرانی ہے جو اب منظرِ عام پر آئی اور وائرل ہوئی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت اور ہمدردی کرنے والے مداحوں کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
https://www.instagram.com/reel/DOdTm81iJDZ/?utm_source=ig_web_copy_link
چاہت نے بتایا کہ 3 ماہ قبل پیش آنے والے اس واقعے کے بعد انہیں مخلتف نمبرز سے کال موصول ہوئیں جن میں انہیں دھمکیاں دی گئیں۔
https://www.instagram.com/reel/DOep_2kDPix/?utm_source=ig_web_copy_link
انہوں نے بتایا کہ کالز پر ان سے سوال کیا گیا کہ ’بدوبدی چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟‘
چاہت فتح علی خان کا کہنا تھا کہ وہ ان نمبرز کو پولیس کو دیں گے جو ان لوگوں کیخلاف کارروائی کرے گی۔
https://www.instagram.com/reel/DOerVwtjL7m/?utm_source=ig_web_copy_link
یاد رہے کہ چاہت فتح علی خان پر ایک کیفے کی اوپنگ کے بعد کیفے کے باہر 2 نامعلوم شخص ان کے سر پر انڈے مار کر فرار ہوگئے تاہم یہ منظر کیمرے میں ریکارڈ ہوگیا اور اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔