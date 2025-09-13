فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈکوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ

وزیر داخلہ کی زیرصدارت اجلاس میں ہیڈکوارٹر کے لیے دارالحکومت میں موزوں زمین کی فوری نشاندہی کی ہدایت

ویب ڈیسک September 13, 2025
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈکوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹر میں اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری، وفاقی سیکریٹری داخلہ، کمانڈنٹ اور ڈپٹی کمانڈنٹ فیڈرل کانسٹیبلری، چیئرمین سی ڈی اے، آئی جی اسلام آباد پولیس، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دیگر سینئر حکام شریک ہوئے۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے اجلاس کے دوران فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈکوارٹر کے لیے دارالحکومت میں موزوں زمین کی فوری نشاندہی کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اراضی کے انتخاب میں ہیڈکوارٹر اور ٹریننگ کی ضروریات کو خصوصی طور پر مدنظر رکھا جائے۔

محسن نقوی نے مزید کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے اسے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنایا جائے گا۔ اجلاس میں نئے ہیڈکوارٹرز کا ماسٹر پلان بھی طلب کیا گیا تاکہ منصوبے کو جلد از جلد عملی شکل دی جا سکے۔
