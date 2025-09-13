عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل

لاہور:
بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے لیے بین الاقوامی قانونی ٹیم نے اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر برائے تشدد کے سامنے ایک ہنگامی اپیل دائر کر دی ہے۔
ترجمان تحریک انصاف پنجاب علی عمران کے مطابق یہ اپیل بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان نے جمع کرائی ہے، جب کہ بشریٰ بی بی کی طرف سے ان کی بہن مریم وٹو نے پیش کی۔ اپیل میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کو جیل میں غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی حالات کا سامنا ہے۔
اپیل کے متن میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو طویل تنہائی میں قید رکھا گیا ہے، انہیں طبی سہولتوں سے محروم کر دیا گیا ہے، ناقص خوراک دی جا رہی ہے اور اہل خانہ و وکلا سے ملاقاتوں پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔
اسی طرح بشریٰ بی بی کو بھی جیل میں نامناسب اور غیر انسانی ماحول کا سامنا ہے، جس کے باعث ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور علاج و معالجے کی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہیں۔
بین الاقوامی قانونی ٹیم نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کرے اور بانی پی ٹی آئی و بشریٰ بی بی کی فوری رہائی کو یقینی بنایا جائے۔