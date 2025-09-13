کراچی کنگز نے آئی پی ایل فرنچائز کی متنازع پوسٹ کا کرارا جواب دے دیا

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز کراچی کنگز نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی ٹیم پنجاب کنگز کے متنازع پروموشنل بینر پر بھرپور اور تخلیقی جواب دے دیا۔
ایشیا کپ 2025 میں اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے ہائی وولٹیج میچ سے قبل اداکارہ پریتی زنٹا کی فرنچائز پنجاب کنگز نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں بھارت کا لوگو نمایاں جبکہ پاکستان کا لوگو جان بوجھ کر خالی چھوڑا گیا۔
پنجاب کنگز کی اس حرکت نے شائقین کو برہمی میں مبتلا کردیا اور کرکٹ فینز نے اسے کھیل کی روح اور وقار کے منافی قرار دیا۔
https://www.facebook.com/photo?fbid=1203714525131517&set=a.608164394686536
جوابی وار میں کراچی کنگز نے ایک پراثر پوسٹ جاری کی جس میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کو شطرنج کھیلتے دکھایا گیا جبکہ بھارتی کپتان کو سائے میں چھپا کر پیش کیا گیا۔
اس تصویر میں ایک گھڑی بھی دکھائی گئی جس کی سوئیاں بالکل 6:00 بجا رہی تھیں، جسے مبصرین نے پاکستان کی جانب سے بھارتی چھ لڑاکا طیارے مار گرائے جانے والے "آپریشن بنیان المرصوص" کی طرف اشارہ قرار دیا۔
https://www.facebook.com/photo?fbid=1336455414807973&set=a.801225691664284
یاد رہے کہ ایشیا کپ 2025 کا پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ دونوں ٹیمیں شاندار فارم میں ہیں، بھارت نے اپنے پہلے میچ میں متحدہ عرب امارات کو محض 57 رنز پر ڈھیر کر کے ہدف صرف 4.3 اوورز میں حاصل کیا۔
پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں عمان کو 93 رنز سے شکست دی تھی، پاکستان نے پہلے بیٹنگ میں 160 رنز بنائے تھے جبکہ جواب میں عمانی ٹیم 17 ویں اوور میں 67 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی۔