سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب اور سابق منگیتر حسن زاہد کے درمیان صلح، مقدمہ ختم

ویب ڈیسک September 13, 2025
ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سامعہ حجاب کے اغواء اور دھمکیوں کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا۔

سامعہ حجاب اور ان کے سابق منگیتر حسن زاہد کے درمیان غیر مشروط صلح ہو گئی ہے، جس کے تحت دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو فی سبیل اللّٰہ معاف کر دیا ہے۔

ذرائع کے مطابق سامعہ حجاب نے حسن زاہد کو معاف کرتے ہوئے ان کے خلاف تمام الزامات واپس لے لیے ہیں، جبکہ حسن زاہد نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سامعہ سے معافی مانگ لی اور ان کے تمام خدشات دور کر دیے ہیں۔

یاد رہے کہ سامعہ حجاب نے الزام عائد کیا تھا کہ حسن زاہد نے انہیں ان کے گھر کے باہر سے اغواء کرنے کی کوشش کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ اس حوالے سے تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج کیا گیا اور عدالت نے حسن زاہد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔

بعد ازاں دونوں کی مشترکہ ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جس پر عوامی ردعمل سامنے آیا اور سامعہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا جس کے بعد سامعہ نے انکشاف کیا کہ حسن زاہد اس کا منگیتر تھا۔

واضح رہے کہ اب سامعہ حجاب اور حسن زاہد کے درمیان صلح کے بعد کیس کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔
