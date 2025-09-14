زہریلے دہی بھلے کھانے سے دو افراد جاں بحق، ایک کی حالت تشویشناک

لاہور:
ہنجروال کے علاقے میں زہریلے دہی بھلے کھانے سے دو افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک نوجوان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہنجروال پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی ایس پی عبداللہ جان اور ایس ایچ او عدیل انجم خود موقع پر موجود رہے اور حالات کا جائزہ لیا۔
ہلاک ہونے والوں میں 56 سالہ محمد اشرف اور 30 سالہ محمد سجاد شامل ہیں، جب کہ 24 سالہ علی شیر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہے۔
پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کے مطابق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔