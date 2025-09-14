سیمنٹ برآمدات کیلیے آئی پی پی کی برتھ استعمال کرنے کا فیصلہ

ساہیوال پاور پلانٹ کیلیے مختص پورٹ قاسم کی برتھ کلنکر کی برآمدات کیلیے استعمال ہوگی

ظفر بھٹہ September 14, 2025
اسلام آباد:

حکومت نے ساہیوال کول پاور پلانٹ کیلیے مختص غیر فعال برتھ کو سیمنٹ اور کلنکر برآمدات کیلیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 

یہ برتھ چین کی آزاد بجلی پیداکرنیوالی کمپنی (IPP) کیلیے مخصوص تھی، اب حکومت پورٹ قاسم اتھارٹی (PQA) اور آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن (APCMA) کے تعاون سے چینی کمپنی سے مذاکرات کرے گی تاکہ اس برتھ کو برآمدی مقاصدکیلیے فعال کیاجاسکے۔ 

ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل دی گئی ٹاسک فورس کے حالیہ اجلاس میں PQA کو ہدایت کی گئی کہ وہ کمپنی سے مذاکرات میں سیمنٹ مینوفیکچررزکی معاونت کرے۔

یہ اقدام حکومت اور نجی شعبے کے اشتراک سے سیمنٹ کی برآمدات کوفروغ دینے اور پاکستان کو عالمی سیمنٹ مارکیٹ میں مسابقتی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے، ٹاسک فورس نے کئی اہم تجاویز منظورکیں جن میں پورٹ قاسم پر اضافی ملٹی پرپز برتھس کی جلد تعمیر، 30 ہزارمیٹرک ٹن کی اضافی اسٹوریج گنجائش اور موجودہ اسٹوریج سہولیات کی مرمت شامل ہیں۔

پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ (PIBTL) پر 2.38 ڈالرفی ٹن رائلٹی کی معافی،کراچی پورٹ کی برتھس کی 13 میٹر تک ڈریجنگ اور KGTML پر ہینڈلنگ چارجز میں اضافہ نہ کرنے کی شرط بھی شامل تھی، بشرطیکہ APCMA مطلوبہ برآمدی حجم کی یقین دہانی کرائے۔

مزید برآں برآمدی شپمنٹس پر KPT کے ٹیرف کاجائزہ لینے، بنگلہ دیش میں پاکستانی بینکوں کے ذریعے ایل سی کھولنے کیلیے اسٹیٹ بینک کوکردار اداکرنے اور ٹرک مارشلنگ یارڈز کیلیے زمین کے حصول کے سلسلے میں سندھ حکومت سے رابطہ کرنے کافیصلہ کیاگیا۔

اجلاس میں کہاگیاکہ برآمدی کارکردگی بڑھانے کی اشدضرورت ہے،کیونکہ صنعتی صلاحیت کااستعمال 50 فیصد سے بھی کم ہے، پچھلے دو مالی سالوں میں صرف 11-18 فیصد پیداواری صلاحیت برآمدات کیلیے استعمال ہوئی۔

عارف حبیب گروپ نے بندرگاہی رکاوٹوں، بھاری ٹیکسز اور لاجسٹکس مسائل پر تشویش ظاہرکی جبکہ وزارت خارجہ کو بھارت پر برآمدی پابندی اور سری لنکاکی نان ٹیرف رکاوٹوں جیسے مسائل پر سفارتی سطح پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔
